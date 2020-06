احیا مجدد خطوط تولید فولاد هند

پس از کاهش بی‌سابقه تولید فولاد داخلی هند در ماه آوریل به دلیل توقف تولید به واسطه شیوع بیماری کرونا ، فولاد سازان بزرگ هند در ماه می‌تولید را افزایش دادند.

به گزارش ایلنا، آمار اولیه دو شرکت بزرگ , JSW Steel Ltd و Jindal (JSPL)،Steel and Power Ltd و پیش‌بینی‌های صنعت برای دیگر شرکت‌ها، نشان می‌دهد که متوسط ظرفیت فعال تولید کننده‌ها تا 75 درصد بهبود یافته است. با این حال، شرکت های فولادی در حال صادرات بخش عمده‌ای از محصولات هستند، در حالی که با توجه به شرایط موجود با تخفیف در بازار داخلی هند می‌فروشند و حاشیه سود آنها تحت فشار است.

JSW Steel در ماه می میانگین استفاده از ظرفیت خود را به 83 درصد رساند که نسبت به ماه قبل 38 درصد افزایش داشته است. تولید فولاد خام این شرکت 1.248 میلیون تن بود که نسبت به ماه آوریل 122 درصد رشد داشت اما پایین تر از 1.453 میلیون تن تولید شده در ماه می 2019 بود. بخش عمده‌ای از این تولید شامل محصولات فلزی تخت به میزان 905،000 تن می شود.

JSPL ، که در برابر روند نزولی صنعت در ماه آوریل مقاومت نشان داد، در ماه می همچنان به روند صعودی خود ادامه داد. این شرکت بالاترین میزان فروش خود را به میزان 640،000 تن ثبت کرده است که نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش داشته است. برای JSPL نیز، صادرات موجب ادامه تولید شده است. از 640،000 تن تولید شده ، 401،000 تن صادر شده است. فروش تلفیقی در حدود 797،000 تن بوده و نسبت به سال گذشته 26٪ رشد داشته است. این روند برای سایر تولیدکنندگان هند نیز صادق بوده است.

اداره فولاد هند (SAIL)، بزرگترین تولید کننده بخش دولتی، حتی در حالی که تلاش می کرد با تقویت صادرات و ایجاد روابط جدید با مشتریان در خارج از کشور، تقریباً 2 میلیون تن از موجودی های انبار خود را بفروشد، با 55 درصد ظرفیت فعالیت داشت. تاتا استیل هند با ظرفیت 65 تا 70 درصد فعالیت داشت، در حالی که به منظور اخذ پشتیبانی مالی برای ادامه عملیات در کارخانه های فولاد پرهزینه Port Talbot در حال مذاکره با دولت انگلستان بود. ArcelorMittal و Nippon Steel هند نیز پس از قطع تولید در ماه آوریل ، تقریباً با تمام ظرفیت کار می کند.