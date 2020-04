به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، افزایش دی‌اکسید کربن در جو و پیامد‌های ناشی از آن می‌تواند اثرات شدیدی بر اکوسیستم داشته باشد و زیستگاه‌های دریایی و زندگی ماهی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.



یک گروه بین‌المللی از زیست‌شناسان دریایی در بررسی خود نشان دادند که اگر تراکم دی‌اکسید کربن حتی کمی بیش از میزان کنونی آن شود، تغییرات عمیقی را در زیستگاه‌های دریایی و ماهی‌های ساکن آن‌ها به همراه خواهد داشت.



در این بررسی، پژوهشگرانی از "دانشگاه پالرمو" (University of Palermo) ایتالیا، "دانشگاه تسوکوبا" (University of Tsukuba) ژاپن و "دانشگاه پلیموث" (University of Plymouth) انگلستان نشان دادند که افزایش دی‌اکسید کربن می‌تواند زیستگاه‌های دریایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.



در چنین شرایطی، گونه‌هایی مانند برخی از انواع مرجان و جلبک، تا اندازه قابل توجهی ناپدید می‌شوند. این تغییرات می‌توانند تنوع ماهی را تا ۴۵ درصد کاهش دهند و به از دست رفتن گونه‌هایی از ماهی منجر شوند که زندگی آن‌ها به مرجان‌ها وابسته است.



دکتر "کارول کاتانو" (Carlo Cattano)، پژوهشگر دانشگاه پالرمو و نویسنده ارشد این پژوهش گفت: یافته‌های ما نشان می‌دهند که افزایش دی‌اکسید کربن می‌تواند به تغییر زیست‌گاه‌ها و شبکه غذایی منجر شود.



دکتر "سیلویان آگوستینی" (Sylvain Agostini)، از پژوهشگران این پروژه گفت: بررسی واکنش ارگانیسم‌ها و اکوسیستم نسبت به افزایش سطح دی‌اکسید کربن می‌تواند به ما کمک کند تا ظاهر اقیانوس‌ها را در صورت کاهش نیافتن انتشار دی‌اکسید کربن پیش‌بینی کنیم.



یافته‌های این پژوهش، بررسی‌های پیشین را که حاکی از تاثیر اسیدی شدن اقیانوس بر زیست‌گاه‌های دریایی هستند، تایید می‌کنند.



اسیدی شدن اقیانوس می‌تواند به از دست رفتن گونه‌های ماهی منجر شود که در طول عمر خود به منابع غذایی خاصی متکی هستند. از دست رفتن این گونه‌ها، به تغییر جمعیت ماهی‌ها در آینده نزدیک منجر خواهد شد و پیامد‌های سنگینی را برای اکوسیستم دریایی به همراه خواهد داشت.



این پژوهش، در مجله "Science of The Total Environment" به چاپ رسید.