اولین کارگردانی مهتاب نصیرپور در تئاتر پس از سه دهه بازیگری

متن با نامِ The effect of gamma rays on man-in-the-moon marigolds منتشر شده که مترجم عنوانِ «اثر پرتوهای گاما بر روی گل‌های همیشه بهارِ ساکنانِ کره‌ی ماه» را برای آن برگزیده است.