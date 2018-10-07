ادعیه و اعمال روز یکشنبه

1. دعاي روز يكشنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذي لا اَرْجُو اِلاَّ فَضْلَهُ وَ لا اَخْشي اِلاَّ عَدْلَهُ وَ لا اَعْتَمِدُ اِلاَّ قَوْلَهُ وَ لااُمْسِكُ اِلاَّ بِحَبْلِهِ بِكَ اَسْتَجيرُ يا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوانِ وَمِنْغِيَرِ الزَّمانِ وَ تَواتُرِ الْأَحْزانِ وَ طَوارِقِ الْحَدَثانِ وَ مِنِ انْقِضآءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّاَهُّبِوَ الْعُدَّةِ وَ اِيَّاكَ اَسْتَرْشِدُ لِما فيهِ الصَّلاحُ وَ الاِْصْلاحُ وَ بِكَ اَسْتَعينُ فيما يَقْتَرِنُ بِهِالنَّجاحُ وَ الْإِنْجاحُ وَ اِيَّاكَ اَرْغَبُ في لِباسِ الْعافِيَةِ وَتَمامِها وَ شُمُولِالسَّلامَةِ وَدَوامِها وَ اَعُوذُ بِكَ يا رَبِّ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطينِ وَ اَحْتَرِزُ بِسُلْطانِكَ مِنْ جَوْرِالسَّلاطينِ فَتَقَبَّلْ ما كانَ مِنْ صَلوتي وَصَوْمي وَ اجْعَلْ غَدي وَ ما بَعْدَهُ اَفْضَلَمِنْ ساعَتي وَ يَوْمي وَ اَعِزَّني في عَشيرَتي وَ قَوْمي وَ احْفَظْني في يَقْظَتي وَ نَوْمي فَاَنْتَ اللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اِنّي اَبْرَءُ اِلَيْكَ فييَوْمي هذا وَ ما بَعْدَهُ مِنَ الْاحادِ مِنَ الشِّرْكِ وَ الْإِلْحادِ وَ اُخْلِصُ لَكَ دُعآئي تَعَرُّضاًلِلْإِجابَةِ وَ اُقيمُ عَلي طاعَتِكَ رَجآءً لِلْإِثابَةِ فَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الدَّاعياِلي حَقِّكَ وَاَعِزَّني بِعِزِّكَ الَّذي لايُضامُ وَ احْفَظْني بِعَيْنِكَ الَّتي لا تَنامُ وَ اخْتِمْبِالاِنْقِطاعِ اِلَيْكَ اَمْري وَ بِالْمَغْفِرَةِ عُمْري اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ!
به نام خدايي كه اميد ندارم جز به فضل او، و نترسم جز از عدل و دادخواهي او، و اعتماد ندارم، مگر به گفته او، و تمسّك نكنم، مگر به رشته او. به تو پناه ميبرم اي صاحب گذشت و رضوان، از ظلم ودشمني و از دگرگونيهاي دوران، و پيدرپي بودن احزان و از حوادث ناگوار، و از گذشت عُمر پيش از آمادگي و توشهگيري. به تو راه ميجويم به سوي آنچه صلاح است و صلاح انديش؛ و به تو ياري ميجويم در آنچه مايه كاميابي و كامروا ساختن است؛ و به تو مايلهستم كه مرا لباس عافيت و تن درستي كامل بپوشاني، و فراگيريسلامت و داوامش را؛ و به تو پناه آرم اي پروردگار، از نيرنگهاي پنهاني شياطين، و سپر گيرم با سلطه و قدرت تو از ستمِ شاهان. پس بپذير آنچه بوده است از نمازم و روزهام، و بگردان فردايم را و پس ازآن را برتر از اين ساعتم و اين روزم، و عزيزم گردان در ميان خويشان وقوم خودم، و حفظ كن مرا در بيداري و خوابم. تو اي خدا، بهترين نگه دارندهاي، و تو مهربانترينِ مهربانان هستي. بار خدايا! من تبرئه و بيزاري ميجويم در اين روز و يكشنبههايِ بعد، از شرك و ناشايستهها و بتپرستي و بيديني، و خالص ميگردانم براي تو دعايم را براي دريافت اجابت، و ميايستم بر اطاعت تو به اميد پاداش و ثواب. پسدرود فرست بر محمّد كه بهترين خَلق توست و دعوت كننده به سوي حقّانيت توست، و مرا عزيز دار به عزّت خودت كه ستم ناپذير است، و حفظ كن مرا به ديده خودت كه خواب نگيرد.به پايان رسان كارم رابا بُريدگي از ديگران، و عمرم را به آمرزش و معرفت خودت ختم كن.
2. زيارت حضرت علي (ع):
اَلسَّلامُ عَلَي الشَّجَرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالدَّوْحَةِ الْهاشِمِيَّةِ الْمُضيئَةِ الْمُثْمِرَةِ بِالنَّبُوَّةِ الْمُونِقَةِبِالْإِمامَةِ وَعَلي ضَجيعَيْكَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلامُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلي اَهْلِبَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَ عَلَي الْمَلائِكَةِ الْمُحْدِقينَ بِكَ وَالْحآفّينَبِقَبْرِكَ يا مَوْلايَ يا اَميرَ الْمُوْمِنينَ هذا يَوْمُ الْأَحَدِ وَهُوَ يَوْمُكَ وَبِاسْمِكَ وَاَنَاضَيْفُكَ فيهِ وَ جارُكَ فَاَضِفْني يا مَوْلايَ وَاَجِرْني فَاِنَّكَ كَريمٌ تُحِبُّ الضِّيافَةَ وَمَأْمُورٌ بِالْإِجارَةِ فَافْعَلْ ما رَغِبْتُ اِلَيْكَ فيهِ وَرَجَوْتُهُ مِنْكَ بِمَنْزِلَتِكَ وَ آلِ بَيْتِكَعِنْدَاللَّهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَكُمْ وَبِحَقِّ ابْنِ عَمِّكَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَوَعَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمْ اَجْمَعينَ!
درود بر شجره نبويّه و گُلبن هاشميّه (آل هاشم)، درخشان و بارور بهنبوّت، و خرّم به امامت، و بر دو هم جوار قبرت: آدم و نوح - كه بر آناندرود باد. درود بر تو و بر خاندانت كه پاك و پاكيزهاند. درود بر تو و بر فرشتگان اطراف تو و فرشتگان دور قبرت. اي مولايم، اي اميرمؤمنان! اين روز، يكشنبه است و روز توست و به نام توست و من درآن، مهمان تو و پناهنده به توام. پس بپذير مرا اي مولايم و پناه ده؛زيرا تو كريم هستي، مهمان را دوست داري و دستور داري به پناهدادن. پس به جا آور آنچه كه به سوي تو در آن مايل هستم و اميدآن را از تو دارم، به مقام خود و خاندانت نزد خدا و مقام خدا نزد شما و بهحقّ پسر عمّت رسول خدا - كه درود خدا بر او و خاندان او باد - و برهمه ايشان دورد باد!
3. زيارت حضرت فاطمه (س):
اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ الَّذي خَلَقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً اَنَا لَكِمُصَدِّقٌ صابِرٌ عَلي ما اَتي بِهِ اَبُوكِ وَوَصِيُّهُ صَلَواتُاللَّهِ عَلَيْهِما وَاَنَا اَسْئَلُكِ اِنْكُنْتُ صَدَّقْتُكِ اِلاَّ اَلْحَقْتِني بِتَصْديقي لَهُما لِتُسَرَّ نَفْسي فَاشْهَدي اَنّي ظاهِرٌبِوَِلايَتِكِ وَ وَِلايَةِ آلِ بَيْتِكِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعينَ.
درود بر تو اي آزموده شده. خدايي كه تو را آفريد، دريافت كه در اينآزمايش، شكيبايي. من به تو ايمان دارم و صابرم بر آنچه پدرت ووصّي او آوردند - كه درود خدا بر ايشان باد و من از تو ميخواهم،چون كه به تو ايمان دارم كه توفيق تصديق آنها را يابم تا دل شاد گردم.گواه باش كه من به ولايت تو و ولايت خاندانت - كه درود خدا برايشان باد - دل گرم هستم.
4. زيارت ديگر حضرت فاطمه (س):
اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا مُمْتَحَنَةُ اِمْتَحَنَكِ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ وَكُنْتِ لِما امْتَحَنَكِبِه صابِرَةً وَنَحْنُ لَكِ اَولِيآءُ مُصَدِّقُونَ وَلِكُلِّ ما اَتي بِهِ اَبُوكِ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِوَسَلَّمَ وَاَتي بِهِ وَصِيُّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُسَلِّمُونَ وَ نَحْنُ نَسْئَلُكَ اَللّهُمَّ اِذْ كُنَّامُصَدِّقينَ لَهُمْ اَنْ تُلْحِقَنا بِتَصْديقِنا بِالدَّرَجَةِ الْعالِيَةِ لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنَّا قَدْ طَهُرْنابِوَلايَتِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ.
درود بر تو اي آزموده شده. آزمودت خدايي كه تو را آفريد، پيش از آنكه تو را بيافريند، و تو را در آنچه امتحان كرد، شكيبا يافت؛ و مادوستان ايمان آورنده به شما و به هر چه كه پدرت آورده هستيم، و هرچه كه وصّي او آورده - كه درود بر او باد قبول داريم، و ما درخواستميكنيم. بار خدايا! كه چون ما مؤمن به آنها هستيم ما را به سبب اينايمان، به درجه بلند برساني تا خود را مژده دهيم كه ما پاك شديم بهولايت ايشان كه سلام خدا بر ايشان باد.
5. تسبيح مخصوص روز يكشنبه:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَ مَنْ مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسُهُ، سُبْحانَ مَنْ يَغشَي الْأَبَدَ نُورُهُ، سُبْحانَ مَنْ أَشْرَقَكُلَّ شَيْءٍ ضَوْءُهُ، سُبْحانَ مَنْ يُدانُ بِدِينِهِ كُلُّ دِينٍ وَلا يَدَانُ بِغَيْرِ دِينِهِ، سُبْحانَمَنْ قَدَرَ بِقُدْرَتِهِ كُلِّ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ قَدْرَهُ، سُبْحانَ مَنْ لَا يُوصَفُ عِلْمُهُ، سُبْحانَمَنْ لَا يَعْتَدِي عَلَي أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَأْخُذُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِأَلْوَانِالْعَذَابِ، سُبْحانَ مَنْ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ، سُبْحانَ مَنْ هُوَ مُطَّلِعٌ عَلي خَزَائِنِ الْقُلُوبِ،سُبْحانَ مَنْ يُحْصِي عَدَدَ الذُّنُوبِ، سُبْحانَ مَنْ لَا يَخْفَي عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِيالْأَرْضِ وَلَا فِيالسَّمَآءِ، سُبْحانَ رَبِّيَ الْوَدُودِ، سُبْحانَ الْفَرْدِ الْوِتْرِ، سُبْحانَالْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ.
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