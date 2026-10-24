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اروپایی‌ها اعتماد خود را به اتحادیه اروپا از دست داده‌اند

صدراعظم آلمان ضمن طرح ادعاهایی بدون مدرک علیه روسیه، گفت که اروپایی‌ها در حال از دست دادن اعتماد خود به سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۹۲
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صدر اعظم آلمان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان شامگاه شنبه طی سخنرانی در کنگره حزب اتحادیه سوسیال مسیحی در بایرن گفت: بیایید همه چیز را به هم ربط دهیم. بسیاری از مردم اروپا به سیاست‌های این اتحادیه اروپا اعتماد ندارند. همچنین، کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال حاضر با چالش‌های واقعا بزرگی مواجه هستند، وضعیتی که مستلزم آن است که رهبری اتحادیه اروپا به سمت اقدام مشخص حرکت کند.

بنا بر این گزارش، صدراعظم آلمان در ادامه تاکید کرد: مردم باید اعتماد خود را دوباره به دست آورند و ما نمی‌توانیم صرفا خود را به توصیف‌های لفاظانه از این مشکلات محدود کنیم. ما باید آنها را حل کنیم.

مرتس همچنین با ادعای بی‌اساسی مبنی بر تلاش روسیه برای بی‌ثبات کردن اوضاع در آلمان، گفت: ما شاهدیم که روسیه هر روز در تلاش برای بی‌ثبات کردن آلمان است.

صدراعظم آلمان ضمن آنکه هیچ مدرکی برای ادعای خود مطرح نکرد، گفت: افراط‌گرایان داخلی در کنار قدرت‌های خارجی، تهدیدی فزاینده برای اروپا و آلمان ایجاد می‌کنند. حزب اتحادیه سوسیال مسیحی که من رهبری آن را برعهده داردم، برای آزادی و امنیت مبارزه می‌کند.

کشورهای ناتو بارها مسکو را به «فعالیت‌های مخرب» از جمله انتشار اطلاعات نادرست، حملات سایبری و سایر عملیات ترکیبی متهم کرده‌اند، بدون اینکه هرگز مدرکی ارائه دهند.

روسیه همواره چنین اتهاماتی را رد کرده و آنها را «بی‌اساس» خوانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه همچنین پیشتر خاطرنشان کرد که مسکو قصد ندارد درگیری با ناتو را آغاز کند.

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فردریش مرتس صدر اعظم آلمان اروپا اتحادیه اروپا روسیه اوکراین جنگ اوکراین
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