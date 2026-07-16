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روسیه: اروپایی‌ها آماده کشتار روس‌ها هستند

نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت واکنش اروپا به «تروریسم اوکراین» بیانگر این است که اروپایی‌ها آماده کشتار روس‌ها هستند.
کد خبر: ۱۳۸۵۰۱۰
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روسیه: اروپایی‌ها آماده کشتار روس‌ها هستند

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا عصر پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای عنوان کرد: واکنش اروپا به تروریسم کی‌یف علیه روسیه نشان می‌دهد که اروپایی‌ها آماده‌اند روس‌ها را بدون جرم دانستن آن بکشند.

بنا بر این گزارش، این مقام روسی در ادامه تاکید کرد: اروپا هرگونه اشاره‌ای به نقض حقوق اوکراینی‌های روس‌زبان توسط کی‌یف را در گفتمان عمومی سرکوب می‌کند.

پولیانسکی افزود: اروپا به‌روشنی اعلام کرده است که حتی اعزام همه مردان اوکراینی به جبهه را نیز می‌پذیرد.

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