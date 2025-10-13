درخواست صدراعظم آلمان از ترامپ برای توقف جنگ اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، فردریش مرتس صدر اعظم آلمان، پیش از نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دیگر رهبران جهانی در نشست توافق آتشبس در غزه در شرمالشیخ مصر، خواستار ادامه تلاشهای آمریکا برای حل و فصل جنگ اوکراین شد.
وی ابراز امیدواری کرد که رئیسجمهوری آمریکا، همانگونه که در آسیای غربی، نفوذ خود را برای پایان درگیریها بهکار گرفت، در اوکراین نیز بتواند موثر باشد.
این مقام آلمانی تأکید کرد که برگزاری نشست شرم الشیخ نشان میدهد پایان جنگ امکانپذیر است به شرط آنکه جامعه بینالمللی با هم ایستادگی کند.
مرتس گفت: همکاری و تعهد جهانی، کلید دستیابی به صلح پایدار در مناطق بحرانی است.
پایان دادن به جنگ اوکراین یکی از وعده های اصلی حوزه سیاست خارجی ترامپ بود که تاکنون محقق نشده است. وی گفته بود که قادر است در روز اول ریاست جمهوری، به این جنگ پایان دهد.
مذاکرات غیر مستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی برای برقراری آتش بس در غزه از دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ در شهر ساحلی شرم الشیخ مصر آغاز شد.
این نشست با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه وبه منظور دستیابی به توافق آتش بس پیشنهادی دونالد ترامپ برگزار و در روز نخست فضای آن مثبت ارزیابی و اعلام شد احتمالا توافق تا روز پنجشنبه یا جمعه (۱۷ و۱۸ مهر) نهایی می شود.
با ادامه گفت وگوهای غیر مستقیم طرفین، جنبش حماس بامداد پنجشنبه ۱۷ مهر با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
پس از آن اعلام شد دو طرف در مورد فهرست تبادل اسیران در حال رایزنی غیرمستقیم هستند و نهایتا طبق توافق، عملیات تبادل اسیران صبح روز دوشنبه ۲۱ مهر آغاز شد.
در پی این تحولات، مصر اعلام کرد توافق آتش بس ظهر روز دوشنبه ۲۱ مهر با حضور سران بیش از ۲۰ کشور از جهان امضا خواهد شد.