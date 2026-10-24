En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

افشاگری نتانیاهو از اختلاف با رقیبش بر سر ایران

نتانیاهو افزود: رقیب من معتقد است که ما باید یاد بگیریم که با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی کنیم.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۱۷
| |
2 بازدید
نخست وزیر اسرائیل

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو اعلام کرد: رقیب من، با ایده حمله به ایران مخالفت کرد. 

نخست وزیر اسرائیل در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه "آی 24" اسرائیل پخش شد گفت: نامزد انتخاباتی رقیب من مخالف ایده من برای حمله به ایران است.

 او می گوید که حمله به ایران این یک اشتباه است. 
 
نتانیاهو افزود: رقیب من معتقد است که ما باید یاد بگیریم که با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی کنیم.

نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: من هرگز با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی نخواهم کرد.

من تمام زندگی خود را، و در دوره بعدی نیز اگر انتخاب شوم، به این هدف اختصاص داده‌ام که یک بار برای همیشه اطمینان حاصل کنم که این اتفاق نیفتد.

انتخابات "قانونگذاری در اسرائیل" قرار است ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. در این انتخابات ۱۲۰ عضو بیست و ششمین کنست انتخاب می شوند.

 حزب پیروز انتخابات یا احزاب ائتلافی دولت آینده اسرائیل را تشکیل خواهند داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو رقیب نتانیاهو حمله به ایران ایران اسرائیل سلاح هسته ای انتخابات
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
عمده مجازات‌ها در جمهوری اسلامی را به عزرائیل واگذار کرده‌ایم! / «عشق‌ دوربین‌ها» مراسم تشییع رهبر شهید را خراب کردند
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو در وضعیت «هیستریک» ناشی از نتایج نظرسنجی
فوری / اعلام حمایت بی سابقه ترامپ از نتانیاهو
چگونه می‌توان زرادخانه هسته‌ای اسرائیل را نادیده گرفت؟!
جنگ با ایران به یک فاجعه راهبردی برای اسرائیل تبدیل شد
پاسخ سریع نتانیاهو به ترامپ
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۱۰ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۷۹ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005sEX
tabnak.ir/005sEX