افشاگری نتانیاهو از اختلاف با رقیبش بر سر ایران

نتانیاهو افزود: رقیب من معتقد است که ما باید یاد بگیریم که با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی کنیم.

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو اعلام کرد: رقیب من، با ایده حمله به ایران مخالفت کرد.

نخست وزیر اسرائیل در یک برنامه تلویزیونی که از شبکه "آی 24" اسرائیل پخش شد گفت: نامزد انتخاباتی رقیب من مخالف ایده من برای حمله به ایران است.

او می گوید که حمله به ایران این یک اشتباه است.



نتانیاهو افزود: رقیب من معتقد است که ما باید یاد بگیریم که با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی کنیم.

نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: من هرگز با یک ایران دارای سلاح هسته‌ای زندگی نخواهم کرد.

من تمام زندگی خود را، و در دوره بعدی نیز اگر انتخاب شوم، به این هدف اختصاص داده‌ام که یک بار برای همیشه اطمینان حاصل کنم که این اتفاق نیفتد.

انتخابات "قانونگذاری در اسرائیل" قرار است ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود. در این انتخابات ۱۲۰ عضو بیست و ششمین کنست انتخاب می شوند.

حزب پیروز انتخابات یا احزاب ائتلافی دولت آینده اسرائیل را تشکیل خواهند داد.