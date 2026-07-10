نتانیاهو در وضعیت «هیستریک» ناشی از نتایج نظرسنجی

در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی قصد دارد با افزایش تعداد کرسی‌های رزرو شده که شخصاً انتخاب می‌کند، فهرست حزب را برای انتخابات آینده تغییر شکل دهد، خشم در درون حزب لیکود موج می‌زند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری معا، مقامات حزب لیکود گزارش دادند که نتانیاهو به دلیل نظرسنجی‌های اخیر و ترس از اینکه ترکیب فعلی فهرست ممکن است منجر به شکست شود، در وضعیت «هیستریک» قرار دارد.

بر پایه این گزارش، نتانیاهو در جلسات پشت درهای بسته به نزدیکانش گفته است: «ترکیب فهرست می‌تواند به قیمت شکست ما در انتخابات تمام شود»، زیرا به گفته او، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فهرست فعلی به محبوبیت حزب آسیب می‌رساند.

مقامات لیکود می‌گویند نتانیاهو برای اعمال کنترل تقریباً کامل بر فهرست حزب با حفظ تعداد بی‌سابقه‌ای از کرسی‌های رزرو شده تلاش می‌کند که به او اجازه می‌دهد چندین عضو ارشد بلوک پارلمانی را از سمت‌های برجسته برکنار کند.

یک مقام ارشد حزب گفت: «به جای انتخابات مقدماتی لیکود، این حزب به حزب نتانیاهو تبدیل خواهد شد.»

او افزود آنچه اتفاق می‌افتد نشان دهنده «پاکسازی سیاسی» چندین رهبر است که در سال‌های اخیر در کنار او بوده‌اند.

طبق گزارش‌ها، نتانیاهو علاوه بر حفظ رتبه اول خود، خواستار چهار جایگاه اضافی در بین ۱۰ جایگاه برتر، به همراه ۶ یا هفت جایگاه دیگر تا رتبه سی‌ام است.

او همچنین قصد دارد یک کرسی برای گدعون ساعر، وزیر امور خارجه، در رده‌های بالاتر اختصاص دهد. قرار است نهادهای حزبی در روزهای آینده این تغییرات را قبل از ارائه به کمیته مرکزی لیکود برای رأی‌گیری، مورد بحث قرار دهند. باید دید که آیا اعضای حزب خواسته‌های نتانیاهو را تأیید یا رد می‌کنند. یک منبع لیکود گفت که نتانیاهو در نتیجه نظرسنجی‌هایی که مشاهده می‌کند، «به طرز هیستریک» عمل می‌کند. او معتقد است که اصلاح اساسی فهرست حزب تنها راه جلوگیری از افول لیکود و بازیابی قدرت انتخاباتی آن است.

این در حالی است که یک نظرسنجی در اسرائیل نشان می‌دهد که حزب مخالف «یِشار» به رهبری گادی آیزنکوت بر رهبری حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشی گرفته است. در یک انتخابات فرضی برای کنست ۱۲۰ کرسی، یِشار ۲۲ کرسی در مقایسه با ۲۱ کرسی لیکود را به دست خواهد آورد. اپوزیسیون یهودی ۶۰ کرسی را به دست خواهد آورد، در حالی که بلوک نتانیاهو ۴۹ کرسی و احزاب عرب ۱۱ کرسی را به دست خواهند آورد.

طبق این نظرسنجی، تشکیل دولت نیازمند رأی اعتماد حداقل ۶۱ نماینده پارلمان است، در حالی که اکثر رهبران اپوزیسیون یهودی از همکاری با اعضای عرب خودداری می‌کنند. ۳۸ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند که آیزنکوت مناسب‌ترین نامزد برای نخست‌وزیری است، در حالی که ۲۴ درصد نفتالی بنت را مناسب می‌دانند.