رسانه اسرائیلی پولشویی نتانیاهو برای کوشنر را لو داد!

به گزارش تابناک، روزنامه عبری زبان یسرائیل هیوم در جریان پرداختن به کتاب افشاگرانه منتشر شده در مورد کوشنر و رئیس امارات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پنهان کردن و پولشویی یک میلیارد دلار رشوه که جارید کوشنر داماد ترامپ به شکل محرمانه از امارات متحده عربی دریافت کرده بود مشارکت داشت.

این رسانه با تمرکز بر نقش بنیامین نتانیاهو در این رسوایی افزود که به پیشنهاد نتانیاهو کوشنر پول را در بانک اسرائیل سپرده گذاری کرد تا شکل حساب دولتی به خود بگیرد.

در این افشاگری تاکید شده است که پول‌ها از طریق جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۸ حواله شده و هدف از آن منافع شخصی کوشنر بوده است، این پول‌ها با توصیه و حمایت شخص نتانیاهو در بانک اسرائیل (بانک مرکزی رژیم صهیونیستی) سپرده گذاری شده است این در حالی است که طبق قانون اشخاص حقیقی امکان گشودن حساب در این بانک را ندارند.

در این بین نتانیاهو روند حواله کرد از این حساب را هم مشروط به موافقت شخص خود کرده و معمولا درخواست حواله از کوشنر به نتانیاهو از طریق دیوید فریدمن سفیر وقت آمریکا در اسرائیل انجام می‌شد.

منبع: تسنیم