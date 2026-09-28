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حضور نمایندگان عربستان در سفر نتانیاهو به امارات

یک شبکه صهیونیستی افشا کرد، در جران سفر نخست‌وزیر تروریست اسرائیل به امارات، نمایندگان عربستان حاضر بودند.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۴۸
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نتانیاهو

به گزارش تابناک، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نمایندگان عربستان سعودی در سفر نتانیاهو به امارات حضور داشتند.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد در جریان سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، دیدار‌ها تنها به حضور مقام‌های صهیونیست و امارات محدود نبوده و نمایندگان سایر کشور‌های عربی از جمله نمایندگان سعودی نیز در این جلسات حضور داشتند.

گزارش رسانه‌های صهیونیستی حاکی از سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی در روز یکشنبه است. نتانیاهو با یک هواپیمای اختصاصی به ابوظبی سفر کرد و تمام روز را در امارات گذراند.

بنا بر این گزارش‌های موضوع ایران از مسائل اصلی مطرح شده در این دیدار بود.

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tabnak.ir/005rHM
tabnak.ir/005rHM