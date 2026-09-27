دیدار نتانیاهو با رئیس امارات در ابوظبی

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه در امارات متحده عربی با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور، دیدار کرد.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که این دیدار در حالی انجام شده است که درباره هشدار امارات به نتانیاهو پیش از ۷ اکتبر درباره حمله احتمالی حماس، بحث و جنجال‌هایی مطرح شده بود.

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس، صبح امروز با یک هواپیمای اختصاصی به ابوظبی سفر کرد و تمام روز را در امارات گذراند.