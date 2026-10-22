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باز هم طلا و نقره در پاراشنای ناگویا تکرار شد

سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار در رقابت‌های پاراشنای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به ترتیب مدال طلا و نقره را کسب کردند. ضیغمی‌نژاد تاکنون سه مدال طلا در این رقابت‌ها به دست آورده است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۴
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سینا ضیغمی‌نژاد و شاهین ایزدیار

به گزارش تابناک؛ در چهارمین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی‌نژاد نمایندگان ایران در فینال رشته ۱۰۰ متر قورباغه مردان کلاس‌ SB۹ به مصاف حریفانشان رفتند.


سینا ضیغمی نژاد با زمان ۱.۰۹.۴۷ به مدال طلا رسید و شاهین ایزدیار هم با زمان ۱.۱۳.۲۳ بعد از سینا قرار گرفت و مدال نقره را کسب کرد.


این دو شناگر ایران با رقبای خود از کشورهای اندونزی، ژاپن، هند، قزاقستان و فلیپین به رقابت پرداختند.


اما ضیغمی نژاد و ایزدیار دو مدال خود را در ۵۰ متر آزاد هم تکرار کردند و باز هم طلا و نقره گرفتند.


شاهین ایزدیار لحظاتی پیش یک مدال برنز هم کسب کرده بود.


همچنین ضیغمی نژاد تاکنون سه مدال طلا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا بدست آورده است.

منبع: فوتبالی

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