دومین برنز پاراجودوی ایران در ناگویا به دست آمد

ملی‌پوش جودوی نابینایان و کم‌بینایان ایران به نشان برنز وزن منهای ۹۵ کیلوگرم پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در ناگویا دست پیدا کرد.

به گزارش تابناک؛ دیدار‌های رده‌بندی و فینال سه وزن نخست مسابقات جودوی نابینایان و کم‌بینایان در سالن هنر‌های رزمی شهر ناگویا برگزار شد.

موسی غلامی، نماینده وزن منهای ۹۵ کیلوگرم ایران، که صبح امروز (سه شنبه) در یک غافلگیری برابر ملی‌پوش ازبکستان شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی این وزن مقتدرانه ظاهر شد و در نهایت با شکست «نظر حسینوف» از تاجیکستان به نشان برنز رسید.

غلامی در کلاس (J۱) وزن ۹۵ کیلوگرم به روی تاتامی رفت. او در یک مبارزه‌ای کاملاً برتر و با امتیاز ایپون، رقیب تاجیکستانی خود را شکست داد تا دومین مدال پاراجودوی ایران را به ارمغان بیاورد.

پیش از موسی غلامی، مهدی برچلو موفق به کسب مدال برنز وزن منهای ۸۱ کیلوگرم شده بود.

رضا غلامی دیگر نماینده ایران است که برای کسب عنوان سوم (نشان برنز) تلاش خواهد کرد.

گلکار: مسابقات پاراجودو ناگویا در سطح جهانی است

سرمربی تیم ملی پاراجودو ایران گفت: پیش‌بینی ما کسب ۲ مدال در روز نخست بود، زیرا سطح رقابت‌ها فراتر از آسیا و در حد جهانی است.

خسرو گلکار سرمربی تیم جودو نابینایان و کم بینایان در پایان مسابقات روز نخست این رشته اظهار کرد: در روز اول روی دو مدال حساب کرده بودیم که دو مدال برنز و یک مقام پنجم کسب کردیم. روز دوم امیدهایمان بیشتر است و با توکل به خدا دستمان پرتر خواهد بود.

وی با اشاره به سطح بالای مسابقات نیز افزود: رقابت در سطح آسیا کمتر از مسابقات جهانی نیست. کشور‌هایی مثل قزاقستان، ازبکستان، ژاپن، کره و مغولستان با تمام خوب‌های دنیا اینجا حضور دارند. قزاقستان در اغلب وزن‌ها دو شرکت‌کننده داشت و با کاروانی عظیم و سرمایه‌گذاری کلان آمده بود و مزد این برنامه‌ریزی را هم می‌گیرد.

گلکار این را هم گفت: رقابت اصلی بین ما، ازبکستان و قزاقستان است و کشور‌های چین، ژاپن و کره نیز در وزن‌های خاصی مدعی هستند. بچه‌ها بسیار خوب کار کرده‌اند و امیدواریم با لطف خدا روز دوم نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شود.