جانفشان به مدال برنز رسید

حسن جانفشان در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات پاراتنیس روی میز کلاس ۲ بازی‌های پاراآسیایی اگویا، با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل «کیم هیونگ هیون» از کره جنوبی شکست خورد و به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

به گزارش تابناک؛ در ادامه رقابت های تنیس روی میز بازی های پاراآسیایی جاکارتا حسن جانفشان نماینده ایران در دیدار نیمه نهایی به مصاف حریفی از کره جنوبی رفت و با قبول شکست به مدال برنز این دوره از بازی ها رفت.



بنا بر این گزارش؛ جانفشان در این مسابقه سه بر صفر و با نتایج ١١ بر ١، ١١ بر ٨ و ١١ بر ۶ مغلوب شد و به مدال برنز مشترک این بازی ها رسید.