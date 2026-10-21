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بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا؛

نصرالهی دومین برنزی پاراتکواندو در روز سوم

در رقابت‌های پاراتکواندو بازی‌های پاراآسیایی مرضیه نصرالهی با برتری ۲ بر ۱ مقابل حریف چینی به مدال برنز وزن ۶۵+ کیلوگرم رسید. 
کد خبر: ۱۳۹۹۷۲۹
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بازی های پاراآسیایی

به گزارش تابناک؛ در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مرضیه نصرالهی با برتری مقابل حریف خود ژئو فنگ از چین به مدال برنز وزن ۶۵+ دست پیدا کرد. 

در این مسابقه مرضیه نصرالهی ملی‌ پوش وزن ۶۵+ کیلوگرم ایران راند اول را ۴ بر ۲ واگذار کرد  اما در راند دوم ۱۶ بر صفر برنده شد تا کار به راند سوم بکشد.

راند سوم این مسابقه را نصرالهی ۳ بر ۲ برنده شد تا در مجموع ۲ بر ۱ برنده شود و مدال برنز این وزن را کسب کند.

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مرضیه نصرالهی پاراتکواندو مدال برنز بازی های پاراآسیایی بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا
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