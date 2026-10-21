نصرالهی دومین برنزی پاراتکواندو در روز سوم

به گزارش تابناک؛ در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مرضیه نصرالهی با برتری مقابل حریف خود ژئو فنگ از چین به مدال برنز وزن ۶۵+ دست پیدا کرد.



در این مسابقه مرضیه نصرالهی ملی‌ پوش وزن ۶۵+ کیلوگرم ایران راند اول را ۴ بر ۲ واگذار کرد اما در راند دوم ۱۶ بر صفر برنده شد تا کار به راند سوم بکشد.



راند سوم این مسابقه را نصرالهی ۳ بر ۲ برنده شد تا در مجموع ۲ بر ۱ برنده شود و مدال برنز این وزن را کسب کند.