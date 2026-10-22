En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

قتل پسر جوان مقابل چشمان پدر در محله فلاح

پسر جوانی که برای کمک به پدرش در جریان درگیری با دو مرد جوان وارد ماجرا شده بود، با ضربه چاقو به قتل رسید و عاملان جنایت از محل متواری شدند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۷۲
| |
1897 بازدید
قتل

به گزارش تابناک؛ روز گذشته وقوع قتل هولناک پسر جوانی در محله فلاح تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و با جسد پسر جوانی روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این جنایت مقابل چشمان پدر مقتول رخ داده است. به این ترتیب، پدر این پسر جوان هدف تحقیقات قرار گرفت و در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت: در خیابان در حال عبور بودم که ناگهان دو مرد جوان با من چشم‌توچشم شدند و برایم مزاحمت ایجاد کردند. من که ترسیده بودم، با پسرم تماس گرفتم و از او خواستم به کمکم بیاید.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: دقایقی بعد پسرم خودش را به محل رساند و با آن دو مرد جوان درگیر شد، اما در جریان این درگیری، یکی از آنها با چاقویی که در دست داشت ضربه‌ای به پسرم زد. پس از این اتفاق، هر دو مرد جوان از محل فرار کردند.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ابتدا هویت عاملان این جنایت را شناسایی و سپس با هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کنند.

بنابراین گزارش، جسد مقتول با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران برای انجام معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.
منبع: رکنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قتل جوان قتل مرد درگیری نزاع خیابانی
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی مرگبار و کثیف دو دوست در بیابان‌های همت!
اتفاق مرگبار در خانه متروکه! +جزییات
در تابستانی که گذشت چند نفر با سلاح سرد کشته شدند؟
ارسال پیام‌های ۱۸+ به خواهر برادر غیرتی را قاتل کرد
پلیس: حمل چاقو، یعنی دعوت به نزاع و قتل
قتل جوان ۲۳ساله در یک نزاع خونین در کرج
قتل دلخراش وسط پارک جنگلی سیسنگان
پایان فرار قاتل جوان ۱۷ ساله در بندرعباس
دعوا بر سرجای پارک در تهران به قتل انجامید
دو نفر در نزاع خیابانی در سردشت کشته شدند
قتل یک جوان در پارک چیتگر تهران
قتل؛ پایان درگیری ۲ مرد همسایه
قتل مرد جوان در نزاع خیابانی یافت آباد
قتل جوان معتاد با لگد در کمپ ترک اعتیاد
درگیری مسلحانه در قزوین / ۲ نفر کشته شدند
جوان افغانی به خاطر سگش در پارک اقدام به قتل کرد!
نزاع خیابانی در بانه چهار مصدوم بر جا گذاشت
شلیک به مرد جوان به خاطر چند عدد هلو
کاهش نزاع های خیابانی در کشور
ابهام در پرونده قتل پسر ثروتمند با سم مار افعی
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sAa
tabnak.ir/005sAa