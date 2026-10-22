قتل پسر جوان مقابل چشمان پدر در محله فلاح

پسر جوانی که برای کمک به پدرش در جریان درگیری با دو مرد جوان وارد ماجرا شده بود، با ضربه چاقو به قتل رسید و عاملان جنایت از محل متواری شدند.

به گزارش تابناک؛ روز گذشته وقوع قتل هولناک پسر جوانی در محله فلاح تهران به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش داده شد. به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند و با جسد پسر جوانی روبه‌رو شدند که بر اثر اصابت ضربه چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد این جنایت مقابل چشمان پدر مقتول رخ داده است. به این ترتیب، پدر این پسر جوان هدف تحقیقات قرار گرفت و در توضیح ماجرا به کارآگاهان گفت: در خیابان در حال عبور بودم که ناگهان دو مرد جوان با من چشم‌توچشم شدند و برایم مزاحمت ایجاد کردند. من که ترسیده بودم، با پسرم تماس گرفتم و از او خواستم به کمکم بیاید.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: دقایقی بعد پسرم خودش را به محل رساند و با آن دو مرد جوان درگیر شد، اما در جریان این درگیری، یکی از آنها با چاقویی که در دست داشت ضربه‌ای به پسرم زد. پس از این اتفاق، هر دو مرد جوان از محل فرار کردند.

پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأموریت یافتند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، ابتدا هویت عاملان این جنایت را شناسایی و سپس با هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کنند.

بنابراین گزارش، جسد مقتول با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران برای انجام معاینات دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.

منبع: رکنا