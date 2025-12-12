قتل دلخراش وسط پارک جنگلی سیسنگان

در یک حادثه خانوادگی خونین در پارک جنگلی سیسنگان نوشهر، مردی که با شلیک سلاح شکاری هدف قرار گرفته بود و جان باخت. قاتل درکمتر از 3 ساعت توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ حجت نورانی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، اعلام کرد: روز گذشته 20 آذرماه در پی وقوع درگیری خانوادگی و تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به قتل حامد چراغیان شد، پرونده به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

قربانی پس از انتقال به بیمارستان و انجام عمل جراحی، جان خود را از دست داد.

وی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی سریع، قاتل (ف.م) که ۳۸ ساله است، در کمتر از ۳ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر تأکید کرد: پلیس با تمام توان و اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و امنیت مردم را مختل کنند.