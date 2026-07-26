اتفاق مرگبار در خانه متروکه! +جزییات

او اعلام کرد همسرش پس از یک تماس تلفنی برای بازدید از ساختمانی قدیمی از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ با آغاز تحقیقات، کارآگاهان به سراغ دوربین‌های مداربسته اطراف آخرین مقصد مرد گمشده رفتند. تصاویر نشان می‌داد او وارد خانه‌ای قدیمی و متروکه شده که به تازگی برای تخریب و نوسازی خریده بود، اما دیگر از آنجا خارج نشده است. ماموران با هماهنگی قضایی وارد خانه متروکه شدند و جسد غرق در خون مرد بسازوبفروش را که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، کشف کردند.

بررسی دقیق‌تر فیلم‌ها نشان داد مرد میانسالی مقتول را در ورود به ساختمان همراهی کرده و دقایقی بعد به تنهایی خارج شده است. با شناسایی هویت این مرد که یک بنگاه‌دار محلی و شریک کاری مقتول بود، مشخص شد او همزمان با کشف جسد متواری شده است.

سرانجام پس از 2ماه تعقیب و گریز، کارآگاهان پلیس آگاهی صبح دیروز مخفیگاه متهم را شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه بازداشت کردند. متهم که مردی میانسال است در بازجویی‌ها منکر جنایت شد. او گفت: من فقط برای نشان دادن ملک و انجام کارهای ساخت‌وساز همراه مقتول به آن خانه متروکه رفتم. قرار بود باهم شریک شویم و ساختمان متروکه را بسازیم، به همین دلیل درباره مسائل کاری صحبت کردیم. سپس من از آنجا خارج شدم چون مقتول مدعی بود با فردی بعد از من در ساختمان قرار ملاقات دارد. فکر می‌کنم مربوط به مسائل کاری و ساخت‌وساز بود. من هم پس از دقایقی خارج شدم و دیگر از سرنوشت او خبری ندارم.

این در حالی است که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این 2نفر از مدتی قبل بر سر پروژه‌های ساخت‌وساز اختلاف مالی شدیدی داشته‌اند. تحقیقات از متهم برای کشف حقیقت در اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.