به گزارش تابناک؛ امیر سرلشکر امیر حاتمی، در بازدید از یکی از مراکز تولید پهپادهای رزمی هجومی ارتش، گفت: امروز ما در حوزه‌های تولید، توزیع و نگهداری پهپادها به شکل ویژه‌ای فعال هستیم و همزمان آموزش‌های لازم برای استفاده از این سلاح‌ها، به رزمندگان داده شده است و می‌توانیم بگوییم به بلوغ خوبی در حوزه پهپادها و به طور کلی بدون سرنشین‌ها، رسیده‌ایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سطح و میزان آمادگی فعلی ارتش و چابکی نیروهای این سازمان، اظهار کرد: ما در ۲ جنگ تحمیلی اخیر، تجربیات مهمی به دست آوردیم از جمله اینکه حتی سر سوزنی، به این دشمن، نباید اعتماد کرد و باید در مسیر افزایش آمادگی تلاش کرد.

وی در ادامه در خصوص نقش سلاح‌های بدون سرنشین در جنگ‌های امروز، گفت: امروزه سلاح‌های بدون سرنشین از پهپادها و شهپادها گرفته تا ریزپرنده‌ها، با ماموریت‌های مختلف، کاربردهای بسیار بیشتری پیدا کرده‌اند و این سلاح‌ها جایگاه ویژه‌ای در رویکرد دفاعی ایران اسلامی دارند.

به بلوغ خوبی در حوزه پهپادها و به طور کلی بدون سرنشین‌ها، رسیده‌ایم

فرمانده کل ارتش درباره راهبرد ارتش در توسعه پهپادهای مورد استفاده این سازمان به ویژه پهپادهای آرش بیان کرد: این فرآیند با مشارکت وزارت دفاع آغاز شد و به تفاهم‌نامه‌ میان دو مجموعه تبدیل شد به طوری که امروز با زیرساخت‌های قوی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به شکل یک کار صنعتی، در حال انجام است. امروز بخش مهمی از تجهیزات ارتش با همین پهپادها برای حضور قدرتمند در جنگ ناهم‌طراز، تعریف شده است.

امیر سرلشکر حاتمی ادامه داد: امروز ما در حوزه‌های تولید، توزیع و نگهداری این سلاح‌ها به شکل ویژه‌ای فعال هستیم و همزمان آموزش‌های لازم برای استفاده از این سلاح‌ها، به رزمندگان داده شده و از مهارت‌های بسیار خوبی برخوردار هستند و می‌توانیم بگوییم به بلوغ خوبی در حوزه پهپادها و به طور کلی بدون سرنشین‌ها، رسیده‌ایم.



وی با بیان اینکه در جنگ‌های اخیر بخشی از تجهیزات و اماکن ما آسیب دیده اما تصور دشمن آن بود که ما تفاوتی میان جنگ هم‌طراز و ناهم‌طراز قائل نیستیم، ادامه داد: بخشی از تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران، متعلق به جنگ هم‌طراز بود و هست اما بخش بزرگی از تجهیزات و امکانات ما، مربوط به جنگ ناهم‌طراز است. در جنگ ناهم‌طراز، آمادگی‌های خاصی را نیاز داریم و برای نیل به این مسیر نیز تلاش کرده و برایش آماده شده‌ایم.

خود را برای جنگ ناهم‌طراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم

فرمانده کل ارتش با تاکید بر آمادگی تمامی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: در جنگ ناهم‌طراز پیشین، با تجهیزاتی با دشمن جنگیدیم که دشمن غافلگیر شد چراکه ضربات بسیار محکمی دریافت کرد. ما دشمن را مورد ارزیابی قرار داده و می‌دانیم که توانمندی‌های قابل توجهی دارد ولی با درنظرگیری تمام این موارد، خود را برای جنگ ناهم‌طراز و تجهیزات مورد نیاز آن، آماده کرده‌ایم.

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه امروز در حوزه تجهیزات مورد نیاز جنگ ناهم‌طراز، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی، در وضعیت بهتری قرار داریم، گفت: ما می‌دانیم دشمن به چه نحوی عمل خواهد کرد و خود را برای ارائه پاسخ از همان ناحیه‌هایی که استفاده می‌کند، آماده کرده‌ایم. ما به مردم عزیز ایران اطمینان می‌دهیم که در شرایط خوبی قرار داریم. رزمندگان ارتش از روحیه بسیار مناسبی برخور دارند و مشغول تولید تجهیزات مورد نیاز هستند.

دشمن زبانی جز زبان زور و قدرت، متوجه نمی‌شود

وی درباره آینده و رخدادهای احتمالی، بیان کرد: کارویژه نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت و مقابله با تهدیدات است. ما به فرموده رهبر شهید انقلاب، یک درصد تهدید را ۱۰۰ درصد فرض کرده و خود را برای آن آماده می‌کنیم. دشمن امروز ما نیز دشمنی ۱۰۰ درصد غیرقابل اعتماد است و زبانی جز زبان زور و قدرت، متوجه نمی‌شود. هرگونه مسامحه را عقب‌نشینی تلقی کرده و یک گام به جلو بر می‌دارد.

در حوزه ماموریت نیروی دریایی ارتش در شرق تنگه هرمز، حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم

فرمانده کل ارتش به اقدامات ارتش در شرق تنگه هرمز نیز اشاره و تصریح کرد: ما در حوزه ماموریت نیروی دریایی ارتش در شرق تنگه هرمز، حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم. این حضور موثر است و ما همواره تاکید داریم که دشمن جرات ورود به دریای عمان را پیدا نکرده است چراکه می‌بینیم که دشمن به خوبی فهمیده که در این حوزه، نیروی مقتدر، بر امور مسلط است. ما در حال رصد امور هستیم و در صورت ورود شناور دشمن، قطعا مورد هدف قرار خواهد گرفت. ما محاصره دریایی را بخشی از جنگ تلقی کرده و اعمال کننده محاصره به عنوان دشمن تلقی می کنیم.

امیر سرلشکر حاتمی با یادآوری مقررات و قوانین اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران بر عبور و مرور در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان، خاطرنشان کرد: برای اعمال این مقررات، از تجهیزات مختلفی از جمله مین‌های دریایی و بخشی از سامانه‌های اتوماتیک کنترل‌گر، استفاده شده است. تاکید ما همواره آن است که کشورهای مختلف، شرایط اعمال شده توسط جنایتکاران آمریکایی را درک کنند و برای جلوگیری از آسیب به خود، با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی کامل باشند.

منبع: روابط عمومی ارتش