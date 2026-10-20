شرط ایران برای هرگونه مذاکره با آمریکا

رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها و حل و فصل مسائل از مسیر دیپلماتیک با مرور بدعهدی آمریکا در حمله به کشورمان در میانه مذاکرات تأکید کرد که تمام مشکلات منطقه از خوی جنگ طلبی آمریکا نشأت می‌گیرد و آنها باید پیش از هر گفتگویی تهدید و تحریم را بردارند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در دیدار با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان از تلاش‌ها، پیگیری‌ها و دغدغه‌مندی‌های وی و دولت پاکستان برای کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل مسائل از طریق راهکار‌های دیپلماتیک قدردانی کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار با مرور سابقه بدعهدی و پیمان‌شکنی آمریکایی‌ها در حمله به کشورمان در میانه مذاکرات، به شهادت رساندن رهبری معظم انقلاب، دانشمندان و دانش‌آموزان بی‌گناه بدون هیچ دلیل قانونی، اظهار داشت: تمام مشکلات ایجادشده در منطقه، از تشدید تنش و درگیری تا اختلال در تنگه هرمز، همگی ناشی از خوی جنگ‌طلبی آمریکایی‌هاست. تمام ادعاهای آنان علیه کشور ما فاقد وجاهت است، چرا که ما حسن نیت خود را چه در خصوص مذاکرات و چه در خصوص بازرسی‌ها در پرونده هسته‌ای در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی ثابت کرده بودیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه اول آمریکایی‌ها باید نشان دهند که تهدید و تحریم را برمی‌دارند تا شرایط برای گفتگو محقق شود، تصریح کرد: نمی‌شود روز به روز بر شدت تحریم‌ها و فشارها افزود و مسیرها و راه‌ها را به روی کشور ما بست، بعد ادعای گفتگو و مذاکره داشت. این چه نوع گفتگویی است؟

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما می‌دانیم که جنگ نه به نفع ما، نه به نفع منطقه و جهان و حتی نه به نفع آمریکا نیست، افزود: این آمریکایی‌ها هستند که باید پاسخ دهند اساساً به چه دلیل جنگ را آغاز کرده‌اند که اکنون هم خود و هم دنیا را درگیر مشکل و گرفتاری کرده‌اند؟

پزشکیان خاطرنشان کرد: ما آماده گفتگو بوده و هستیم، اما آمریکایی‌ها باید اول تهدیدها و تحریم‌ها را بردارند و بعد گفتگو کنیم، چرا که اگر آنها واقعاً به دنبال گفتگو و توافقند، این رفتارها کاملاً در تضاد ادعای آنهاست و منطقی نیست.

ملت ما امروز به آمریکا اعتماد ندارد

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه آنها تمام این اقدامات جنایتکارانه را در حالی با ادعای دروغ سلاح هسته‌ای به کشور ما و منطقه ما تحمیل کردند که رهبر ما را که بارها و بارها بر حرمت سلاح هسته‌ای تأکید کرده بود، به شهادت رساندند و منطقه را با بن بست مواجه کردند، اظهار داشت: قطعاً آنها با جنگ نخواهند توانست به اهداف خود برسند و تنها خرابی و خسارت، نه فقط برای ایران بلکه برای کل منطقه رقم خواهند زد؛ موضوعی که ما نمی‌خواهیم اتفاق بیفتد.

پزشکیان با تأکید بر اینکه باید آنها به ملت ما ثابت کنند این بار نمی‌خواهند به ما دروغ بگویند، گفت: ملت ما امروز به آمریکا اعتماد ندارد و معتقد است اگر مذاکره کنیم، دوباره به ما حمله خواهند کرد.

رئیس جمهور افزود: مدام در رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند که می‌خواهند به کشور ما حمله کنند تا مردم ما را بترسانند، در حالی که ملت ما از شهادت هراسی ندارد. شما به عنوان برادران مسلمان ما باید به آنها بفهمانید که با مسلمانان این‌گونه برخورد نمی‌کنند. ما نمی‌خواهیم به کسی زور بگوییم، اما زیر بار زور نمی‌رویم.

ابراز نگرانی پاکستان از بروز دوباره جنگ علیه ایران

فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، گزارشی از اقدامات و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها ارائه کرد و ضمن ابراز نگرانی از بروز دوباره جنگ، بر اهمیت حل‌وفصل مسائل از طریق راهکارهای دیپلماتیک و آمادگی پاکستان برای کمک به حل‌وفصل مسائل در این زمینه تأکید کرد.

وی ضمن ابراز تأسف از انجام‌نشدن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اعلام کرد: مذاکره هرگز به معنای ضعف و پذیرش و تسلیم در برابر آمریکا نیست، چرا که ملت ایران بارها عزت، اقتدار و قدرت خود را به دنیا نشان داده‌اند؛ بلکه فرصتی برای حل مسائل از مسیری به جز جنگ، درگیری و ناامنی است.

وی همچنین ضمن توضیح در خصوص مشکلات پیش‌آمده در مسیرهای مواصلاتی، گزارشی از اقدامات امنیتی در آن منطقه ارائه کرد و اعلام نمود که موضوع بلافاصله با مسئولین وزارت امور خارجه مطرح شده و مشکلی که موقتی بود، از صبح امروز برطرف شده است.