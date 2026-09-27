پیام تند فرمانده ارتش درباره ناامنی منطقه

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ایران جای زیاده‌خواهی‌ها و استکبار دشمنان نیست، گفت: ما این را بارها گفته‌ایم که اگر قرار باشد منطقه ناامن باشد، این ناامنی برای همه خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی که با عنوان «سیدالشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی» برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با هدف پاسداشت مقام والای شهید امیر سپهبد موسوی، فرمانده ولایت‌مدار و همچنین گفتمان‌سازی «سرباز ایرانی» شکل گرفته است.

وی افزود: شهید موسوی با برخورداری از ویژگی‌هایی همچون ایمان، اخلاص، تعهد، تقوا، تخصص، ایثارگری، ازخودگذشتگی، مسئولیت‌پذیری، مدیریت جهادی و انقلابی و اخلاق اسلامی، می‌تواند بهترین الگو برای نظامیان در عصر حاضر و نسل‌های آینده، به‌ویژه دانشجویان و فرماندهان آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح باشد.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: باید از شهید سپهبد موسوی الگو بگیریم و شهید موسوی باشیم؛ ان‌شاءالله همه ما با شهدا محشور شویم.

هفته دفاع مقدس؛ از روز پرچم تا روز سرباز ایرانی

سرلشکر حاتمی با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس گفت: در این ایام، روزهای ویژه‌ای را پشت سر می‌گذاریم. روز اول، روز پرچم است که امسال به افتخار ملت ایران نام‌گذاری شد؛ روزی که در مقطعی مورد بی‌مهری قرار گرفته بود و برخی جرأت می‌کردند به آن جسارت کنند و ما ناچار بودیم با بوسیدن پرچم با این جسارت مقابله کنیم.

وی ادامه داد: امروز پرچم ایران برافراشته است و بیش از ۲۰۰ شب است که در دست‌های مردم بزرگ و گرامی ایران قرار دارد و در اوج عزت است.

فرمانده کل ارتش افزود: روز چهارم، روز سرباز ایرانی است و روز پنجم نیز که امروز است، روز آزادسازی حصر آبادان، حماسه عملیات و یاد و خاطره همه شهدای عزیز است. روز هفتم نیز به یاد شهدا، فرماندهان و شهید جهان‌آراست که رفتند تا ایران عزیز ما سربلند باشد.

شهید موسوی از میان همه عناوین «سرباز ایرانی» را انتخاب کرد

سرلشکر حاتمی درباره عنوان «سرباز بزرگ ایران» گفت: امیر شهید سپهبد موسوی خودش این عنوان را از میان همه عناوین و القاب انتخاب کرد. ایشان فرمانده کل ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای دفاع و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و عناوین بسیار دیگری نیز داشتند، اما از میان همه اینها عنوان «سرباز» را انتخاب کردند.

وی افزود: این انتخاب بزرگی است که در برابر ملت ایران، خودش را سرباز ایرانی خطاب کرد؛ سربازی که آماده است جانش را برای مردم و باورهای آنان بدهد، بارها زنده شود و بارها برای این مردم کشته شود.

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فرمانده کل ارتش با بیان اینکه «جهاد و دفاع در اسلام یک امر مقدس است که توسط سربازان انجام می‌شود»، تصریح کرد: سربازی زمانی یک ارزش است که در خدمت یک هدف مقدس باشد. سربازی برای وطن، امری مقدس است و در اسلام عزیز این ارزش دوچندان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کاری بالاتر از این وجود ندارد که انسان خودش، اراده‌اش و همه وجودش را صرف پاسداری از بالاترین ارزش‌های الهی کند. این انگیزه و هدف است که شخصیت‌های بزرگ را می‌سازد و امیر عزیز ما نیز از میان همه این القاب، سربازی را انتخاب کرد.

سرلشکر حاتمی ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی نیز پس از عمری مجاهدت و از میان همه القاب، وصیت کرده بود که بر سنگ قبرش بنویسند «سرباز قاسم سلیمانی». پیش از آن نیز آن شهید عزیز لباس سربازی بر تن کرد و در جبهه به این لباس افتخار می‌کرد.

سربازی زمانی ارزشمند است که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد

فرمانده کل ارتش گفت: سربازی زمانی موجب افتخار می‌شود که ذیل پرچم استقلال و عزت باشد. اگر مفهوم این جمله را به‌خوبی درک کنیم، می‌توانیم یک مقایسه ساده داشته باشیم.

وی افزود: کشور عزیز ما در طول تاریخ مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است؛ آمریکا، انگلیس و روسیه به کشور هجوم آوردند، اما کسی پرچم مقاومت را برافراشته نکرد، جز سربازان محدودی در برخی مرزها.

سرلشکر حاتمی ادامه داد: اما در شهریور ۱۳۵۹، دشمنی بزرگ با پشتوانه قدرت‌های غرب و شرق به کشور حمله کرد و همه ملت ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تک‌تک نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج مردمی، عشایر، گروه‌های جنگ‌های نامنظم و مرزداران، پرچم مقاومت را بلند کردند و هشت سال جنگیدند و اجازه ندادند ذره‌ای از خاک وطن در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی تصریح کرد: این اتفاق به این دلیل شکل گرفت که سربازی برای وطن، ذیل پرچم استقلال و عزت معنا پیدا کرده بود.

انقلاب اسلامی مفهوم واقعی سربازی را احیا کرد

فرمانده کل ارتش درباره نقش انقلاب اسلامی در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی این کار را انجام داد. نفس قدسی امام راحل عزیز ما، ملت ایران را مبعوث کرد؛ همان‌طور که خون امام شهید ما در این دوره، ملت عزیز ایران را مبعوث کرد.

سرلشکر حاتمی ادامه داد: پیش از انقلاب، حاکمی در ایران بود که انگلیسی‌ها او را بر سر کار آورده بودند و انتظارات مشخصی از او داشتند. به رضا پهلوی گفتند نباید مقاومت کنی، مقاومت نکرد و بعد نیز ذلیلانه فرزند او را به‌عنوان شاه قرار دادند. او نیز با ذلت دوره‌ای را گذراند، اما در دوره انقلاب اسلامی، سربازی به معنای واقعی کلمه معنا پیدا کرد.

وی تصریح کرد: برای سربازان مهم است که ذیل کدام پرچم و ذیل کدام فرمانده باشند؛ فرمانده محکم و قدرتمند یا فرمانده ذلیل. فرماندهی امام آن کار را انجام می‌دهد و فرمانده ذلیل کار دیگری می‌کند.

فرمانده کل ارتش افزود: ملت همان ملت و نیروهای مسلح همان نیروهای مسلح هستند، اما ذیل این پرچم، عزت شکل می‌گیرد و ذیل این فرمانده عزیز است که آن مقاومت جانانه رقم می‌خورد.

محاسبه دشمن برای فروپاشی ایران با شهادت فرماندهان شکست خورد

سرلشکر حاتمی با اشاره به جنگ اخیر گفت: سالیان سال است به احترام آن کار بزرگ در هشت سال دفاع مقدس مراسم برگزار می‌کنیم. سربازی در کشوری که رهبر و فرمانده کل قوا مردانه پای آرمان خود تا آخرین لحظه می‌ماند و آن شهادت اسطوره‌ای را به همراه خانواده خود رقم می‌زند، مقدس است.

وی درباره محاسبات دشمن در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: یکی از محاسبات غلط دشمن این بود که تصور می‌کرد اگر امام عزیز ما را شهید کند، اگر فرماندهان عزیز ما را به شهادت برساند، اگر امیر موسوی عزیز شهید شود و همراهان ایشان، شهید نصیری‌زاده، شهید خاکپور و دیگر شهدایی که آن روز به همراه امام عزیز ما به شهادت رسیدند، از میان بروند، کشور دچار فروپاشی خواهد شد.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: اما ذیل این پرچم بود که همه فرماندهان ایستادند و پشت نکردند. یک فرمانده هم عقب ننشست. همه با قوت ایستادند؛ هر لحظه احتمال شهادت وجود داشت، اما ایستادند، از کشور دفاع کردند و دشمن را شکست دادند؛ به معنای واقعی کلمه.

جنگ تمام نشده است؛ باید آماده ضربات سخت نیروهای مسلح باشیم

سرلشکر حاتمی با تأکید بر ادامه‌دار بودن شرایط جنگی گفت: جنگ تحمیلی در مراحل حساس و سرنوشت‌سازی قرار دارد چون هنوز جنگ تمام نشده است. ما پیروز شدیم، اما باید این پیروزی را حفظ کنیم.

وی افزود: دشمن متجاوز ضربات سختی خورده است، اما، همچنان باید آماده وارد کردن ضربات سخت از سوی سربازان ایران عزیز باشیم.

فرمانده کل ارتش خاطرنشان کرد: اعتبار دشمن در معرض نابودی است. این ناله‌ها و جیغ‌های بنفشی که می‌کشند، به دلیل آن است که اعتبار آنها در حال نابودی است. دچار سردرگمی و استیصال شده‌اند و نمی‌دانند با ملت ۹۰ میلیونی که همه خود را سرباز وطن می‌دانند، چه کنند.

سرلشکر حاتمی ادامه داد: به همین دلیل است که رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه قبل گفت «برای ایرانیان کمک در راه است»، اما کمکش همین چیزهایی بود که دیدیم. امروز که در باتلاق جنگ فرو رفته، لب به آنچه که لایق خودش است باز می‌کند و ملت ایران را ملت تروریست می‌خواند.

وی تصریح کرد: این حرف‌ها از روی عجز و از روی تو دهنی‌ای است که از مردم ایران خورده است. بی‌شرمانه می‌گوید آن‌قدر بر مردم ایران فشار می‌آوریم که شورش کنند. می‌گویند شورش کنند که چه شود؟ می‌گوید برای آنکه جنگ داخلی شود. می‌گویند جنگ داخلی شود که چه؟ می‌گوید تا روی فرش خون ایرانیان، ایران را در دست بگیریم.



فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا گفت: البته باید به آنها گفت که «ای مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست؛ عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری». کم‌خردند. این حرف‌ها را به زبان می‌آورند، اما ملت ایران به‌خوبی در این‌گونه مواقع نیت دشمن را می‌فهمد، تکلیف خود را می‌فهمد و عمل می‌کند.

وی افزود: کم‌خردند؛ در سازمان ملل جلوی چشم همه می‌ایستند و رئیس‌جمهور آمریکا چشم در چشم دنیا می‌گوید ونزوئلا را و رئیس‌جمهورش را ربودیم و نفت آن را به‌عنوان غنیمت جنگی برداشتیم. این همان نقشه‌ای است که برای ایران عزیز ما داشتند، اما ملت سرباز ایران اجازه چنین غلطی را به آنها نداد و نخواهد داد.



سرلشکر حاتمی تصریح کرد: جایی که رهبر، فرماندهان و سربازان با قطره‌قطره خون خود و خانواده‌هایشان می‌جنگند، ذره‌ای خاک به اجنبی نمی‌دهند و جایی برای بیگانگان نیست.

وی ادامه داد: همچنان آهنگ و طنین «سرباز ایرانی» امیر سپهبد موسوی در گوش ما و در گوش جهانیان است که «من سرباز ایرانی هستم؛ آماده‌ام برای ملت ایران، برای باورهای آنها کشته بشوم، بارها زنده بشوم و بارها کشته بشوم».

فرمانده کل ارتش گفت: آهنگ و طنین «سرباز ایرانی» قاسم سلیمانی نیز در گوش ملت ایران هست؛ «بیا مرد این میدان، ما هستیم؛ حریفت منم».

تنگه هرمز، تنگه عزت و شرف ماست

سرلشکر حاتمی تأکید کرد: ایران جای زیاده‌خواهی‌ها و استکبار آنها نیست. ما این را بارها گفته‌ایم که اگر قرار باشد منطقه ناامن باشد، این ناامنی برای همه خواهد بود. نمی‌شود ما در منطقه زندگی کنیم و سالیان متمادی صاحبان این منطقه باشیم، اما از همه مراحل محروم شویم و دیگران از جای دیگری بیایند، از راه‌های دور بیایند و از همه این موارد استفاده کنند. این رویا تعبیر نخواهد شد.

وی افزود: اگر ایران نتواند تجارت کند، اگر ایران نتواند زندگی کند، هیچ‌کس نمی‌تواند تجارت کند و زندگی کند. تنگه هرمز، تنگه عزت و شرف ماست و اجازه داده نخواهد شد از این گلوگاه بزرگ لجستیکی، دشمنان کشور استفاده کنند، اما ملت ایران محروم باشد.

امنیت منطقه با همکاری کشورهای منطقه تأمین می‌شود

فرمانده کل ارتش خطاب به همسایگان و کشورهای منطقه گفت: من از همه همسایگان و کشورهای منطقه می‌خواهم، به‌عنوان سرباز ایرانی، به این موضوع توجه کنند. دیدید همکاری با آمریکا امنیت‌آفرین نیست. امنیت منطقه در درون منطقه و به دست خود کشورهای منطقه است و این چنین خواهد شد.

سرلشکر حاتمی گفت: امنیت در منطقه جز با ازاله آمریکا و زدودن آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه اتفاق نخواهد افتاد و این دور نیست. این اتفاق ان‌شاءالله خواهد افتاد.

فرمانده کل ارتش در پایان بار دیگر از برگزارکنندگان نخستین جشنواره ملی سرباز ایرانی تقدیر کرد و گفت: باز هم سپاسگزاری می‌کنم از همه کسانی که برای برگزاری این جشنواره زحمت کشیدند.

منبع: فارس