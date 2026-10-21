عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، ماهیت ماموریت نظامی این کشور در یمن را دفاعی خواند و اعلام کرد که تلاش نظامی مصر با هدف دفاع از قلمرو و مرزهای عربستان انجام می‌شود و شامل حمله به یمن نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تارنمای وطن نیوز، عبدالفتاح السیسی امروز (چهارشنبه) گفت که تلاش نظامی مصر با هدف دفاع از خاک عربستان و همچنین خاک هر کشور عربی دیگری است که در صورت درخواست از مصر، انجام می‌شود.

او در جریان جلسه «امنیت داخلی و شهروندی» در سومین روز از «مجمع مصر ۲۰۲۶»، تاکید کرد که این اقدام فراتر از مرزهای مصر یا هیچ کشور برادری که قاهره مشتاق امنیت و ثبات آن است، گسترش نمی‌یابد.

در همین راستا، رئیس جمهوری مصر اصول سیاست خارجی کشورش از سال ۲۰۱۴ را بررسی کرد که مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها، عدم توطئه، حفظ وحدت دولت ملی و نهادهای آن، است.

روز سه‌شنبه رای الیوم به نقل از منابع پارلمانی مصر گزارش داد که درخواست رئیس جمهوری مصر از مجلس نمایندگان این کشور برای مجوز اقدامات لازم جهت حمایت نظامی از عربستان با موجی از اعتراضات گسترده و غافلگیرکننده پارلمان مواجه شده است.

طبق این گزارش، تعویق رای‌ گیری در مورد اعطای مجوز به السیسی برای اتخاذ تدابیری جهت حمایت از دفاع از عربستان، با فراهم کردن فضای لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک جهت مهار تشدید تنش‌ها مرتبط است.

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، اعزام نیروهای مسلح به ماموریت رزمی در خارج از مرزهای این کشور، مستلزم نظرخواهی از شورای دفاع ملی و کسب موافقت دو سوم نمایندگان مجلس است. آیین‌نامه مجلس نیز برگزاری رای‌گیری در جلسه‌ای محرمانه و فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است.

از طرفی یحیی علی الراعی رئیس مجلس نمایندگان یمن در صنعا در نامه‌ای به همتای مصری خود نسبت به هرگونه مشارکت قاهره در اقدامات نظامی در یمن هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند امنیت ملی و ثبات داخلی مصر را به شدت تهدید کند.

منبع: ایرنا