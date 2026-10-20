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مخالفت قاطع نمایندگان پارلمان مصر با اعزام نیرو به یمن

درخواست السیسی برای اعزام نظامیان مصری به جنگ یمن، با موجی از اعتراضات بی‌سابقه در پارلمان مصر روبه‌رو ش.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۲۸
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اعزام نیرو به یمن

به گزارش تابناک؛ یک منبع نزدیک به یکی از نمایندگان پارلمان مصر گفت که جلسه روز گذشته شاهد اعتراضات پارلمانی گسترده و غیرمنتظره‌ای به درخواست عبدالفتاح السیسی برای تفویض اختیار جهت اعزام نظامیان مصری به عربستان سعودی بود.

وی با اشاره به اینکه هدف از اعزام این نظامیان، مشارکت در جنگ علیه یمن بوده، به روزنامه «رأی الیوم» گفت: در جلسه غیرعلنی پارلمان، درگیری‌های لفظی شدید و بی‌سابقه‌ای رخ داد؛ به طوری که تعدادی از نمایندگان فریاد کشیده و به شدت به ماهیت ماموریت نظامی خواسته شده اعتراض کردند.

این منبع با بیان اینکه این حجم از مخالفت‌ها، «محاسبات نظام مصر را بر هم زد»، گفت که همین مسئله باعث شد رای‌گیری به در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه آینده موکول شود.

وی با اشاره به اینکه نمایندگاه پارلمان مصر از ماهیت این تفویض اختیار به شدت غافلگیر شدند، ادامه داد: به نمایندگان اطلاع داده شد، این ماموریت، صرفا به دفاع از خاک عربستان محدود نخواهد شد، بلکه شامل مشارکت نیرو‌های مصری در عملیات‌های رزمی زمینی در داخل خاک یمن، تحت فرماندهی افسران سعودی است.

به گفته این منبع، دقیقاً همین جزئیات، باعث اعتراضات شدید شمار زیادی از نمایندگان پارلمان شد. شماری از آنان اعلام کردند به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد ارتش مصر در یک جنگ زمینی در داخل یمن و تحت فرماندهی نظامیان خارجی مشارکت داشته باشد.

السیسی بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر خواستار موافقت پارلمان بود؛ ماده‌ای که اجازه می‌دهد نیرو‌های مسلح پس از کسب موافقت شورای عالی دفاع ملی و موافقت دو سوم نمایندگان پارلمان، به ماموریت‌های رزمی در خارج از مرز‌های کشور اعزام شوند.

لذا، السیسی برای کسب این تفویض اختیار به ۳۹۸ رأی از مجموع ۵۹۶ نماینده نیاز دارد و عدم موافقت ۱۹۹ نماینده برای جلوگیری از تصویب آن کافی است.

منبع: فارس

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