روایت السیسی از گفتگوی دوجانبه با نتانیاهو

رئیس‌جمهور مصر با تشریح جزئیاتی از دیدارهای مستقیم خود با بنیامین نتانیاهو از سال ۲۰۱۳، گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یکی از این دیدارها درباره دلایل تسلیح و تقویت توانمندی‌های ارتش مصر پرسیده و او نیز تاکید کرده است که قدرت نظامی قاهره با هدف حفظ صلح، ثبات منطقه‌ای و بازدارندگی در برابر تهدیدها توسعه می‌یابد.

به گزارش تابناک، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر روز پنج‌شنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی گروه جدیدی از دانشجویان آکادمی پلیس، از پرسش مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره دلایل ادامه تسلیح ارتش مصر و نوسازی توانمندی‌های نظامی آن خبر داد.

السیسی گفت که نتانیاهو در یکی از دیدارهای دوجانبه از او پرسیده است: «چرا خود را مسلح می‌کنید؟»

رئیس‌جمهور مصر افزود که در پاسخ به این پرسش، قاطعانه به نتانیاهو گفته است که هرگز قدرت رژیم صهیونیستی را تهدیدی علیه مصر تلقی نکرده و انتظار دارد طرف مقابل نیز قدرت مصر را تهدیدی برای خود نداند.

وی با اشاره به شرایط منطقه تاکید کرد که مصر در منطقه‌ای بی‌ثبات قرار دارد و برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای به قدرت نیازمند است.

رئیس‌جمهور مصر همچنین در واکنش به ادعای یکی از مقام‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه مصر به دلیل نگرانی درباره سینا به این رژیم حمله نمی‌کند، گفت: آیا منطقی است که پس از ۵۰ سال صلح، همچنان با این ذهنیت برخورد شود که ممکن است یکی از طرف‌ها جاه‌طلبی‌ها یا اهداف اعلام‌نشده‌ای داشته باشد؟

السیسی در ادامه به جزئیات دیگری از دیدارهای مستقیم خود با نتانیاهو از سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت که همواره بر این نکته تاکید داشته است که تشکیل کشور مستقل فلسطین، کلید اصلی و فرصت واقعی برای تحقق ثبات فراگیر و ادغام واقعی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه است.

وی افزود که رویکرد راهبردی مصر بر تقویت توانمندی‌های نظامی و انتظامی این کشور استوار است و برخورداری از قدرت در چارچوب بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از دستاوردهای صلح قرار دارد.

منبع: ایسنا