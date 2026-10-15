En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

روایت السیسی از گفتگوی دوجانبه با نتانیاهو

رئیس‌جمهور مصر با تشریح جزئیاتی از دیدارهای مستقیم خود با بنیامین نتانیاهو از سال ۲۰۱۳، گفت که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یکی از این دیدارها درباره دلایل تسلیح و تقویت توانمندی‌های ارتش مصر پرسیده و او نیز تاکید کرده است که قدرت نظامی قاهره با هدف حفظ صلح، ثبات منطقه‌ای و بازدارندگی در برابر تهدیدها توسعه می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۹۸۹۳۰
| |
685 بازدید
السیسی

به گزارش تابناک، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر روز پنج‌شنبه در مراسم فارغ‌التحصیلی گروه جدیدی از دانشجویان آکادمی پلیس، از پرسش مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره دلایل ادامه تسلیح ارتش مصر و نوسازی توانمندی‌های نظامی آن خبر داد.

السیسی گفت که نتانیاهو در یکی از دیدارهای دوجانبه از او پرسیده است: «چرا خود را مسلح می‌کنید؟»

رئیس‌جمهور مصر افزود که در پاسخ به این پرسش، قاطعانه به نتانیاهو گفته است که هرگز قدرت رژیم صهیونیستی را تهدیدی علیه مصر تلقی نکرده و انتظار دارد طرف مقابل نیز قدرت مصر را تهدیدی برای خود نداند.

وی با اشاره به شرایط منطقه تاکید کرد که مصر در منطقه‌ای بی‌ثبات قرار دارد و برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای به قدرت نیازمند است.

رئیس‌جمهور مصر همچنین در واکنش به ادعای یکی از مقام‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه مصر به دلیل نگرانی درباره سینا به این رژیم حمله نمی‌کند، گفت: آیا منطقی است که پس از ۵۰ سال صلح، همچنان با این ذهنیت برخورد شود که ممکن است یکی از طرف‌ها جاه‌طلبی‌ها یا اهداف اعلام‌نشده‌ای داشته باشد؟

السیسی در ادامه به جزئیات دیگری از دیدارهای مستقیم خود با نتانیاهو از سال ۲۰۱۳ اشاره کرد و گفت که همواره بر این نکته تاکید داشته است که تشکیل کشور مستقل فلسطین، کلید اصلی و فرصت واقعی برای تحقق ثبات فراگیر و ادغام واقعی رژیم صهیونیستی در خاورمیانه است.

وی افزود که رویکرد راهبردی مصر بر تقویت توانمندی‌های نظامی و انتظامی این کشور استوار است و برخورداری از قدرت در چارچوب بازدارندگی در برابر تهدیدها و حفاظت از دستاوردهای صلح قرار دارد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
مصر السیسی رئیس جمهور مصر نتانیاهو اسرائیل
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
اگر رهبر شهید نبود، کوروش و پاسارگاد تاوان هم‌پیمانی ناخواسته با پورِ پهلوی را می‌دادند/ در اوراق تاریخ تریاک هست، اما شفا نیست
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرده برداری نتانیاهو از تماس تلفنی با احمد الشرع
لیبرمن: نتانیاهو به‌دنبال جنگ قبل از انتخابات است
دست رد ژنرال السیسی به سینه نتانیاهو
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۳ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۲ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۸۶ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۲ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۹ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۷ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۰ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۴ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005rvO
tabnak.ir/005rvO