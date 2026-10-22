درخواست یمن از ریاض برای توقف حملات و لغو محاصره

وزارت خارجه یمن ضمن استقبال از فراخوان شیخ الازهر برای توقف درگیری‌ها، تاکید کرد که عربستان باید برای لغو محاصره و توقف حملات تحت فشار گذاشته شود.

به گزارش تابناک؛ وزارت خارجه یمن امروز پنج‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال دوباره از فراخوان دکتر احمد الطیب، شیخ الازهر برای پایان دادن به درگیری‌ها، خواستار آن شد که ریاض برای موافقت با این فراخوان و لغو محاصره و توقف حملات، تحت فشار گذاشته شود.

به گزارش شبکه خبری المیادین، صنعاء درادامه این بیانیه بار دیگر از هر گونه تلاشی برای متوقف کردن حملات به یمن و لغو محاصره و اشغال اراضی آن توسط عربستان استقبال کرد.

صنعاء تاکید کرد: یمن همواره تاکید داشته و همچنان دارد که حاکمیت سعودی باید دست خود را از یمن بردارد و اگر این کار را نکند، باید عواقب آن را متحمل شود.

محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیات ملی مذاکره‌کننده یمن نیز چهارشنبه در پیامی خطاب به شیخ الأزهر، ضمن استقبال از دعوت مسوولانه و حکیمانه الأزهر برای پایان دادن به جنگ‌ها در منطقه، گفت: ریاض با این حملات اوضاع را وخیم‌تر کرده و با ماجراجویی نسنجیده و غیرمسوولانه خود، بر آتش درگیری‌ها افزوده است.

عبدالسلام در ادامه نیز تاکید کرد، عربستان باید به پیام‌های اطمینان‌بخشی که شخصا حامل آنها بوده به شکلی مثبت واکنش نشان می‌داد و پیش از جانبداری از یک طرف علیه طرف دیگر، به حل دوستانه اختلافات اقدام می‌کرد.

منبع: ایسنا