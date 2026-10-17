اعلام تعهد السیسی نسبت به دفاع از عربستان

عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، متعهد شد در صورت درخواست کمک از سوی ریاض، از عربستان سعودی دفاع کند و وعده داد در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۳۰ از قدرت کنار برود.

به گزارش تابناک، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، متعهد شد در صورت درخواست کمک از سوی ریاض، اقدامات لازم را برای دفاع از عربستان سعودی انجام دهد. او همچنین سوگند یاد کرد که در پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۳۰ از قدرت کنار برود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که منابع عربی امروز (شنبه) از حمله نیروهای مسلح یمن به اهداف نظامی در شهر خمیس مشیط و ابها واقع در منطقه «عسیر» در جنوب عربستان خبر دادند. تعداد دقیق پرتابه‌های ارتش یمن و نوع آن‌ها هنوز مشخص نشده است.

سازمان دفاع مدنی عربستان نیز از فعال شدن آژیرهای هشدار در این دو شهر خبر داده و همزمان چندین انفجار گزارش شده است.

پایگاه هوایی ملک خالد که عمده حملات هوایی به یمن از مبدأ این پایگاه انجام می‌شود در نزدیکی خمیس مشیط قرار گرفته و همچنین فرودگاه ابها نیز در جنگ یمن کارکرد نظامی یافته است.

همزمان با این حملات، سازمان دفاع مدنی عربستان بار دیگر با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به هرگونه تصویربرداری یا انتشار اطلاعاتی مربوط به مقابله با موشک‌ها و پهپادهای یمنی یا نقاط اصابت، هشدار داد و اعلام کرد که متخلفین با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

پیش از این ده‌ها تبعه هندی و آسیایی به دلیل تصویربرداری از حملات موشکی و پهپادی یمن و اصابت آن‌ها بازداشت شده و برخی نیز از عربستان اخراج شده‌اند.

منبع: فارس