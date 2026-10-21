بیانیه جنبش نجباء عراق در خصوص خلع سلاح

به گزارش تابناک، «عبدالقادر الکربلائی»، معاون نظامی مقاومت اسلامی نجباء اعلام کرد که تصمیم این جنبش برای عدم مشارکت در فرایند سیاسی ثابت و قطعی است و نجباء در کنار مردم عراق و صدای آنها باقی خواهد ماند.

الکربلائی تصریح کرد: ما درخصوص سلاح مقدس مقاومت تاکید می‌کنیم که در ادبیات و قاموس ما تعابیر موسوم به «انحصار سلاح، تحویل سلاح و خلع سلاح» وجود ندارد.

وی در پایان در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: والاترین آرزوی ما این است که روزی عراقی شکوفا و دارای حاکمیت کامل و خالی از فساد شویم تا مردم ضمن برخورداری از امنیت، زندگی عزتمندانه داشته باشند.

دولت عراق به ریاست فالح الزیدی در پی فشارهای دولت ترامپ از مدتی پیش بر گروه‌های مقاومت برای تحویل سلاح خود اعمال فشار می‌کند.

در مقابل، گروه‌های مقاومت تاکید دارند تا زمانی که عراق حاکمیت کامل خود را در زمین، آسمان و دریا بازنیافته و اشغالگری آمریکا و ترکیه برقرار است، سلاح خود را روی زمین نخواهد گذاشت.

مقاومت اسلامی عراق روز گذشته از اقدام ۷ پهپاد و یک هواپیمای جنگ الکترونیک آمریکایی در نقض حریم هوایی این کشور طی روز دوشنبه گذشته خبر داد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی هم شب گذشته اعلام کرد که جنگنده‌های این رژیم طی روزهای گذشته چندین بار در آسمان عراق تمرین و مانور هوایی انجام دادند.

منبع: فارس