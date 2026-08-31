واکنش حشد الشعبی به اخبار تخلیه مقرها در الانبار

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الغدیر، سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد خبرهای منتشر شده درباره تخلیه مقرهایش در استان الانبار واقع در غرب این کشور صحت ندارد.

یک منبع امنیتی روز دوشنبه مدعی تخلیه مقرهای الحشد الشعبی در استان الانبار در غرب عراق، در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا شد.

این منبع به خبرگزاری شفق نیوز گفت: این اقدامات شامل کاهش شمار نیروهای مستقر در مقرها بوده و در عین حال، تعداد محدودی از نیروهای بومی استان برای تأمین امنیت مقرها و انجام مأموریت‌های اصلی در آنجا باقی مانده‌اند.