با ۲۰ مدالی که نمایندگان کشورمان در روز سوم بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ کسب کردند، تعداد مدال‌ها به ۵۸ رسید.

پایان روز سوم با ۴ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز برای ایران

به گزارش تابناک؛ در سومین روز از بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف به مصاف حریفان خود می‌روند.

کاروان ایران در روز سوم این بازی‌ها موفق به کسب ۴ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز شد. در مسابقات امروز علیرضا زارع، علی نوایی، علیرضا بخت و حامد حق‌شناس به مدال طلا دست یافتند، علیرضا مختاری، روح‌الله رستمی، محمدرضا خیرالله‌زاده، هاجر صفرزاده، ظفر ذاکر و فاطمه زهرا امیر یوسفی صاحب مدال نقره شدند و کوثر قرایی، فائزه دیبایی، مهدی پوررهنما، امیرحسین نیمروزی، مرضیه نصراللهی، علی اصغر ابارقی، هاشم رستگاری، صادق بیت سیاح، رضا حاتمی و علی رشیدآبادی نیز به مدال برنز رسیدند.

نتایج ورزشکاران ایران در روز سوم در زیر آمده است:

* پارا شنا

علی رشید‌آبادی در فینال شنای ۱۰۰ متر قورباغه کلاس SB۵ با زمان ۱:۴۷.۷۸ دقیقه در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد.

* پاراوزنه‌برداری

علی اصغر ابارقی در دسته ۹۷ کیلوگرم ابتدا وزنه‌های ۲۱۸ و ۲۲۰ کیلوگرمی را مهار کرد، اما زیر وزنه ۲۳۲ کیلوگرمی ناکام بود تا با رکورد ۲۲۰ کیلوگرم در رده سوم قرار بگیرد و صاحب مدال برنز شود.

روح‌الله رستمی در دسته ۸۸ کیلوگرم ایران با رکورد ۲۳۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت. پرچمدار کاروان ایران، سه بار وزنه‌های ۲۳۲، ۲۳۷ و ۲۳۹ کیلوگرمی را مهار کرد و پس از نماینده چین که رکورد ۲۴۰ کیلوگرم را ثبت کرده بود، در رده دوم ایستاد و صاحب مدال نقره شد.

* بسکتبال با ویلچر

تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف تایلند رفت و این حریف را ۸۳ بر ۵۰ شکست داد تا به فینال بازی‌های پاراآسیایی صعود کند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی، به مصاف چین و با نتیجه ۶۱ بر ۱۱ شکست خورد. تیم کشورمان در مرحله گروهی ۲ برد و ۳ شکست در کارنامه‌اش به ثبت رسید.

* پارادوچرخه‌سواری

محمد دلیر در ماده تایم‌تریل جاده‌ای کلاس B به میدان رفت، اما نتوانست مسابقه را به پایان برساند.

* فوتبال نابینایان

تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن رفت و ۲ بر یک باخت. مرتضی کریمی زننده تنها گل ایران در این بازی بود.

تیم کشورمان با این شکست، فرصت صعود به فینال را از دست داد و باید در دیدار رده‌بندی به مصاف تایلند برود.

* والیبال نشسته

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با پیروزی ۳ بر صفر (۲۵ بر ۸، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲) مقابل مغولستان راهی نیمه‌نهایی شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مقابل قزاقستان با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵-۱۹، ۲۵-۱۳، ۲۵-۱۲) پیروز شد و در صدر گروه B قرار گرفت و راهی نیمه نهایی شد. تیم کشورمان در این مرحله باید به مصاف چین برود.

* پارا جودو

امیرحسین نیمروزی، جودوکار وزن ۹۵+کیلوگرم در کلاس J۲ مقابل نماینده چین تایپه با امتیاز ایپون پیروز شد و گام به مرحله نیمه نهایی گذاشت.

او در نیمه نهایی مقابل «شوکوربکوف» از قزاقستان مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت.

نیمروزی در مبارزه رده‌بندی به مصاف «تاگلات آژگالیف» از قزاقستان رفت و با پیروزی مقابل این حریف به مدال برنز دست یافت.

علی نوایی، ملی‌پوش وزن ۹۵+کیلوگرم در کلاس J۱ در کمتر از ۲۰ ثانیه، حریف عراقی خود را با امتیاز ایپون شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

نوایی در مرحله نیمه نهایی «یرلان یوتپوف» از قزاقستان را ایپون کرد و گام به مبارزه فینال گذاشت.

نوایی در فینال «اسلامجون توختابوئف» از ازبکستان را با امتیاز ایپون شکست داد و صاحب مدال طلا شد.

محمدرضا خیرالله‌زاده، در وزن ۹۵+ کیلوگرم کلاس J۲ به مصاف نماینده قزاقستان رفت و با کسب امتیاز ایپون، حریفش خود را مغلوب کند و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

خیرالله‌زاده در نیمه نهایی مقابل «بختیار دادائوف» از ازبکستان با امتیاز ایپون به پیروزی دست یافت و به مبارزه فینال صعود کرد.

ملی‌پوش کشورمان در فینال مقابل «ژورکامیرزا شوکوربکوف» از قزاقستان شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

* پاراتکواندو

رومینا چمسورکی ملی پوش وزن ۶۵ + کیلوگرم ایران که صبح امروز به مرضیه نصراللهی باخت، در جدول شانس مجدد با نتیجه ۲ بر صفر نماینده قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

چمسورکی در مبارزه رده‌بندی مقابل «کارومات کاسیمووا» از ازبکستان قرار گرفت و در جدال با این حریف در دو راند پیاپی شکست خورد و از کسب مدال باز ماند.

مهدی پوررهنما در وزن ۸۰- کیلوگرم «کانو کانپاین» از فیلیپین را ۲ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

پوررهنما در نیمه نهایی با حساب ۲ بر یک به علیرضا بخت دیگر نماینده ایران در این وزن باخت و به دیدار رده‌بندی رفت.

پوررهنما در دیدار رده‌بندی به مصاف «محمد اسماعیل» از عراق رفت و با کسب پیروزی ۲ بر یک مقابل این حریف، به مقام سوم رسید و صاحب مدال برنز شد.

حامد حق‌شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم کلاس K۴۴، در مرحله یک‌چهارم نهایی در دو راند پیاپی از سد نماینده کره جنوبی گذشت و راهی نیمه نهایی شد.

حق‌شناس در نیمه نهایی «لو دونگ لیو» از چین را ۲ بر صفر (۱۰-۴ و ۸-۲) شکست داد و مقتدرانه به فینال صعود کرد.

حق‌شناس در فینال مقابل «عمرجون مویدینوف» از ازبکستان طی دو راند پیاپی به برتری دست یافت و یک طلای دیگر برای ایران به ارمغان آورد.

مرضیه نصراللهی در وزن ۶۵+ کیلوگرم، در مرحله یک‌چهارم نهایی با رومینا چمسورکی دیگر نماینده ایران رقابت کرد و ۲ بر یک پیروز شد تا راهی نیمه نهایی شود.

نصراللهی در نیمه نهایی مقابل «کی تانگ» از چین ۲ بر یک مغلوب شد و ضمن از دست دادن فرصت صعود به فینال، به دیدار رده‌بندی رفت.

نصراللهی در دیدار رده‌بندی «فنگ ژو» از چین را ۲ بر یک مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد.

علیرضا بخت، ملی پوش وزن ۸۰- کیلوگرم ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با غلبه بر «اوتا‌بک اماتوف» از ازبکستان طی دو راند به نیمه‌نهایی این وزن راه پیدا کرد.

بخت در نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر یک از سد مهدی پوررهنما دیگر نماینده ایران در این وزن گذشت و فینالیست شد.

ملی‌پوش کشورمان در فینال با «جئونگ هون جو» از کره جنوبی مبارزه کرد و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و مدال طلا را بر گردن آویخت.

* پارادوومیدانی

فاطمه زهرا امیریوسفی در فینال دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۳ با ثبت زمان ۱۳:۰۳ در رقابت با دوندگانی از چین (۲ نفر) و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را کسب کرد.

رضا حاتمی در فینال دوی ۴۰۰ متر کلاس T۳۵/T۳۸ با ثبت زمان ۵۱.۸۱ ثانیه و کسب امتیاز ۹۲۰ در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز را به ارمغان آورد.

هاشم رستگاری در فینال دوی ۴۰۰ متر کلاس T۳۷ با زمان ۵۶.۶۹ ثانیه در رده سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

صادق بیت سیاح در رقابت‌های پرتاب وزنه کلاس F۴۱ با حریفانی از عراق، ازبکستان، کره جنوبی و اندونزی رقابت کرد و با ثبت رکورد ۱۰.۸۵ متر به مقام سوم دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

ظفر ذاکر در پرتاب نیزه مردان کلاس F۵۵ با ثبت رکورد ۳۶ متر در رقابت با ورزشکارانی از اردن، چین تایپه، ازبکستان، قزاقستان، فیلیپین، هند و چین بعد از نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره را از آن خود کرد.

حمید اسلامی در دوی ۱۵۰۰ متر مردان کلاس T۱۱ با ثبت زمان ۴:۴۵:۷۴ در رقابت با دوندگانی از ژاپن و قرقیزستان در جایگاه دوم قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد. فینال این ماده فردا برگزار خواهد شد.

هاجر صفرزاده در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲.۳۰ ثانیه به مقام نایب قهرمانی رسید و مدال نقره را کسب کرد.

در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۷، هاشم رستگاری با ۱۲.۳۱ ثانیه در رده پنجم ایستاد و علی الفت‌نیا با ۱۲.۳۶ ثانیه رتبه ششم را کسب کرد.

فائزه دیبایی در پرتاب دیسک F۵۶/F۵۷ با شش حریف از کشور‌های چین، ازبکستان (۲ نفر)، قرقیزستان و ویتنام (۲ نفر) رقابت کرد و با رکورد ۲۴.۵۱ متر و کسب امتیاز ۱۰۱۷، به مقام سوم رسید و صاحب مدال برنز شد.

کوثر قرایی در پرتاب دیسک کلاس T۱۱ با ۶ حریف از کشور‌های ازبکستان، چین (۲ نفر)، فیلیپین (۲ نفر) و قزاقستان رقابت کرد و با رکورد ۳۷.۱۵ متر در رده سوم ایستاد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

علیرضا مختاری در فینال پرتاب وزنه کلاس F۵۳ با حریفانی از عمان، چین تایپه، هند و قزاقستان رقابت کرد و با رکورد ۸.۰۹ متر که در ششمین پرتاب خود ثبت کرد، قهرمان شد و یک طلای دیگر برای کاروان ایران به ارمغان آورد. مختاری روز گذشته نیز یک برنز کسب کرده بود.

علیرضا زارع در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، به مقام قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد.

هاجر صفرزاده در مرحله مقدماتی دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲، در گروه دوم رقابت کرد و با ثبت زمان ۱۲.۲۵ ثانیه در رده نخست ایستاد. همچنین فاطمه امیرزادگانیدر گروه نخست با زمان ۱۳.۱۴ ثانیه در رده دوم قرار گرفت. با توجه به اینکه در مجموع رکورد‌های دو گروه، ۴ نفر فرصت حضور در فینال را کسب می‌کردند، صفرزاده راهی فینال شد و امیرزادگانی از صعود به فینال باز ماند.

* گلبال

تیم ملی گلبال مردان ایران به مصاف چین رفت و مقابل این حریف با نتیجه ۹ بر ۵ شکست خورد.

تیم کشورمان امروز بازی دیگر در مرحله گروهی را با ژاپن برگزار کرد و ۹ بر ۲ باخت.

بدین ترتیب تیم کشورمان در رده چهارم مرحله گروهی ایستاد و باید روز پنج‌شنبه در نیمه نهایی به مصاف چین برود.

* بوچیا

ندا غایبی در مرحله نیمه نهایی کلاس BC۱ با «هاندایانی» از اندونزی رقابت کرد و با قبول شکست ۵ بر ۲ از صعود به فینال باز ماند.

غایبی در دیدار رده‌بندی مقابل «یی تینگ یرالین تان» از سنگاپور رفت و ۶ بر یک باخت و موفق به کسب مدال برنز نشد.