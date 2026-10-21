مهدی پور رهنما به مدال برنز دست یافت





به گزارش تابناک؛ در سومین روز بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا مسابقات پاراتکواندو در کلاس K۴۴ مهدی پور رهنما دارنده مدال نقره پارالمپیک توکیو با برتری ۲ بر ۱ بر حریف خود اسماعیل از عراق به مدال برنز وزن ۸۰- دست پیدا کرد.



در این مسابقه جذاب مهدی پور رهنما ملی‌ پوش دسته ۸۰ - کیلوگرم ایران در این مبارزه راند اول را ۱۰ بر صفر به برتری رسید اما در راند دوم ۶ بر بر ۵ مسابقه را واگذار کرد. پور رهنما در راند سوم با نتیجه ۱۱ بر ۴ به برتری رسید تا ۲ بر ۱ پیروز این مسابقه شود.



پور رهنما در نیمه‌نهایی با علیرضا بخت دیگر پاراتکواندوکار ایران روبرو شد و با شکست در آن مسابقه به دیدار رده‌بندی رسید.