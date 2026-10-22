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درخشش طلایی هاجر صفرزاده در ناگویا

در فینال دوی ۴۰۰ متر زنان (کلاس T12) پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، هاجر صفرزاده با ثبت زمان ۵۶.۴۳ ثانیه، رکورد بازی‌ها را شکسته و مدال طلا را از آن خود کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۶۸
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صفرزاده با رکوردشکنی طلا گرفت

به گزارش تابناک؛ هاجر صفرزاده، ملی‌پوش ایران در این رقابت که با ورزشکاران ازبکستان، هند و چین برگزار شد، موفق شد رکورد قبلی خود در مرحله مقدماتی (۵۷.۲۷ ثانیه) را جابه‌جا کند.

بنا بر این گزارش؛ فینال دوی ۴۰۰ متر زنان کلاس T۱۲ پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ عصر امروز (پنجشنبه، ۳۰ مهر) برگزار شد و نماینده ایران در خط استارت قرار گرفت.

هاجر صفرزاده در فینال این ماده به با سه دونده دیگر از ازبکستان، هند و چین رقابت کرد که با زمان ۵۶.۴۳ ثانیه اول شد و به مدال طلا رسید.

ملی‌پوش ایران با این زمان رکورد بازی‌های پاراآسیایی را که پیش از این با زمان ۵۷.۲۷ ثانیه در مرحله مقدماتی ثبت کرده بود، بار دیگر شکست.

او در دور مقدماتی هم رکورد ۵۷.۲۷ ثانیه را ثبت کرد و به عنوان نفر اول گروه خود به فینال رسید.
 

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کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و جوانان بازی های پاراآسیایی فینال مدال طلا هاجر صفرزاده
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