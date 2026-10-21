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باشگاه دهوک عراق جدایی گل محمدی را تکذیب کرد

باشگاه دهوک خبر فسخ قرارداد یحیی گل‌محمدی با این باشگاه را رد کرد تا حضور این مربی روی نیمکت امیدها منتفی شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۰۸
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گل محمدی

به گزارش تابناک؛ باشگاه عراقی دهوک در واکنش به شایعات اخیر درباره جدایی یحیی گل‌محمدی، این خبرها را تکذیب کرد.

پس از ناکامی تیم فوتبال امید ایران در صعود به مرحله حذفی بازی‌های آسیایی 2026 آیچی - ناگویا که به دنبال شکست 4 بر یک مقابل کره شمالی صورت گرفت، فدراسیون فوتبال برای انتخاب جایگزین حسین عبدی با یحیی گل‌محمدی وارد مذاکره شد و دو نفر از سران فدراسیون، در روزهای گذشته برای مذاکره با باشگاه دهوک و سرمربی پیشین پرسپولیس عازم عراق شدند.

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در شرایطی که برخی از رسانه‌های عراقی مدعی شدند باشگاه دهوک با جدایی سرمربی ایرانی تیم فوتبال این باشگاه موافقت کرده، روابط عمومی این باشگاه بامداد امروز (چهارشنبه) با صدور اطلاعیه‌ای، خبر جدایی گل‌محمدی را تکذیب کرد.

در بیانیه باشگاه دهوک آمده است: « اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره باشگاه دهوک پیرامون جدایی یحیی گل‌محمدی به دور از حقیقت است. این شایعات بر باشگاه دهوک و شرایط تیم تأثیرگذار است و باشگاه حق خود می‌داند که اقدامات قانونی علیه این رسانه‌ها به کار بگیرد.»

گل‌محمدی که از ابتدای فصل هدایت تیم دهوک را بر عهده گرفته، در لیگ ستارگان عراق با این تیم تنها دو پیروزی به دست آورده و شش تساوی و دو شکست را نیز تجربه کرده است.

منبع: تسنیم

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یحیی گل‌محمدی باشگاه دهوک جدایی گل‌محمدی
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