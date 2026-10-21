عراقچی: برای جنگ جدید در آمادگی کامل هستیم

وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از تجربه‌ی مذاکره با واشنگتن، اظهار داشت که هر سه دور گفتگو با طرف آمریکایی در نهایت به جنگ علیه ایران ختم شده است؛ وی تأکید کرد که تجربه تاریخی نشان داده هیچ اعتمادی در دیپلماسی با آمریکایی‌ها وجود ندارد.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در سخنانی صریح پیرامون پیشینه و سابقه گفتگوها میان تهران و واشنگتن، ابعاد تازه‌ای از بدعهدی و رفتارهای دوگانه طرف آمریکایی را تشریح کرد.

عراقچی با اشاره مستقیم به بی‌نتیجه بودن و تبعات منفی دیپلماسی با آمریکا تصریح کرد: «سه دور مذاکره با طرف آمریکایی داشتیم که تمامی آن‌ها به راه‌اندازی جنگ علیه کشورمان منتهی شد.»

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در ادامه با تأکید بر لزوم درس گرفتن از تجارب گذشته در مواجهه با سیاست‌های خصمانه واشنگتن افزود: «تجربه ثابت کرده است که به هیچ وجه هیچ‌گونه اعتمادی به آمریکایی‌ها در روند مذاکرات نباید وجود داشته باشد.»

اظهارات قاطع وزیر امور خارجه نشان‌دهنده بن‌بست اعتماد به واشنگتن و رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی در برخورد با وعده‌ها و ادعاهای طرف آمریکایی در گفت‌وگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی است.



عراقچی: تا پذیرش شروط ما توسط آمریکا، تنگۀ هرمز بسته است

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با شبکه «الاخباریه» به تبیین مواضع رسمی و شفاف تهران در خصوص امنیت و تردد در آبراه‌های حساس منطقه پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با جداسازی مسائل منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «تحولات دریای سرخ هیچ ارتباطی به ایران ندارد و مسائل خاص خود را دارد، اما موضع ما درباره تنگه هرمز کاملاً روشن است و پیش‌تر نیز آن را اعلام و بر آن تأکید کرده‌ایم.»

وی در ادامه با تعیین تکلیفی صریح برای طرف آمریکایی افزود: «تا زمانی که توافق یا تفاهمی درباره تنگه هرمز حاصل نشود، این تنگه برای همه باز نخواهد شد و طرف آمریکایی باید شروط ایران را بپذیرد تا تنگه برای کشتی‌ها و شناورها باز شود.»



وزیر امور خارجه ایران در پایان با هشدار نسبت به عواقب عدم پذیرش شروط ایران تأکید کرد: «پیش از دست‌یابی به چنین تفاهم یا توافقی، طبیعتاً تنگه بسته خواهد ماند و رفت‌وآمد تمامی کشتی‌ها و شناورها در این مسیر و آبراه‌های موجود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.»



هسته‌ای بهانه است، آمریکا با تفکر و اندیشه ایرانی مشکل دارد

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تشریح ریشه‌های اصلی خصومت واشنگتن علیه ملت ایران، به تبیین ماهیت واقعی اختلافات با غرب پرداخت.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان با اشاره به بهانه‌جویی‌های مداوم غرب تصریح کرد: «موضوع هسته‌ای بهانه است؛ آنچه آمریکایی‌ها با آن مخالفت می‌کنند و نمی‌پذیرند، تفکر نظام ایران و اندیشهٔ ایرانی است.»

وی در ادامه با تشریح ماهیت این اندیشه افزود: «آن‌ها نگرش ایرانی را کامل رد می‌کنند؛ نگرشی که بر مقابله با سلطهٔ آمریکا و تسلیم نشدن در برابر قدرت این کشور تأکید دارد. این همان تفکری است که به شکل‌گیری و ظهور مقاومت در منطقه ما انجامیده است.»

عراقچی همچنین با یادآوری سابقه بدعهدی‌های کاخ سفید در پیمان‌های بین‌المللی خاطرنشان ساخت: «ما با جهان دربارهٔ پروندهٔ هسته‌ای به توافق رسیدیم و تمام جهان از آن توافق استقبال کرد؛ اما طرف آمریکایی بدون ارائه هیچ مدرکی از آن خارج شد و توافق را کنار گذاشت. همین اتفاق بار دیگر در اسلام‌آباد تکرار شد.»

منبع: خبر فوری