گرجیان تاریخچه ای پر فراز و فرود در ایران دارند و از ابتدای حضور خود با ۲۷۰ هزار نفر به ایران وارد و در مناطق مختلف ایران سکنی گزیدند. آنها در طی حملات ارتش امپراتوری صفویان به پادشاهی کارتلی و پادشاهی کاختی (شرق گرجستان امروزی)، گرجی‌های بسیاری به مناطق مختلف ایران کوچانده شدند. تعداد گرجی هایی که اکنون در ایران حضور دارند و به زبان گرجی تکلم می کنند از ۴۰ هزار نفر تجاوز نمی کند که بیشتر در منطقه فریدونشهر و غرب فریدن در استان اصفهان زندگی می کنند. فریدونشهر بعنوان بزرگ‌ترین شهر گرجی نشین ایران و بزرگترین میراث دار فرهنگ و ادب زبان گرجی است و مردمانش با علاقه و افتخار خود را میراث دار سه فرهنگ بزرگ اسلامی، ایرانی و گرجی می دانند. گرجی های زیادی پس از مهاجرت گرجی ها از گرجستان و انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان عازم اصفهان و بانی خدمات ارزشمند و فراوانی در ایران می شوند. گرجی ها با حضور در اصفهان بزودی پله های ترقی را در حکومت صفویه طی می کنند و به مدارج بالای علمی، سیاسی و نظامی می رسند. شاه عباس برای انتظام امور سلطنت و مهار نمودن نابسامانی های موجود تصمیم به ایجاد نیروی قدرتمند موسوم به نیروی سوم نمود و کسانی که این نیرو را تشکیل دادند گرجی های تازه مسلمان شده مستقر در ایران بودند. سیاحانی چون گودرو در رابطه با گرجی ها این گونه می گوید: «بی‌چون و چرا شجاع‌ترین مردم شرق هستند.» تاورنیه و دلاواله نیز در این باره می‌گویند: «شجاعت، وفاداری، جنگجویی، رشادت و ایمان آن ها را سخت ستوده است.» گرجی ها توانستند القاب حکومتی را یکی پس از دیگری به خود اختصاص دهند بطوریکه خواجه نظام الملک وزیر وجود گرجی های مسلمان را بعنوان مردان نیک ضروری می داند. این پیشرفت تا حدی بود که مینورسکی می گوید: «در پایان سلطنت شاه عباس اول یک پنجم مناصب بالای اجرایی را گرجی های مسلمان اشغال کرده بودند.» چهره‌هایی چون محمد علی کشاورز و نیما یوشیج از چهره‌های مشهور معاصر گرج هستند. در همین ارتباط قدیمی‌ترین فیلم از گرجیان بویین‌میاندشت منطقه فریدن که متعلق به حدود 80 سال پیش است را می‌بینید.