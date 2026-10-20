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اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست هدف قرار گرفت

گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از هدف قرار دادن یک اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۷۷
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سرایا القدس

به گزارش تابناک، گردان‌های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در کرانه باختری در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک اتوبوس حامل شهرک‌نشینان صهیونیست را در جاده اصلی منتهی به شهرک «میفو دوتان» با رگبار متراکم گلوله هدف قرار داده است.

بر اساس این بیانیه، این عملیات در پاسخ به اقدامات شهرک‌نشینان در شهرهای مختلف کرانه باختریِ اشغالی انجام شده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان، تخریب اموال و خانه‌ها و تعرض به زمین‌های کشاورزی در کرانه باختری منتشر شده است. نهادهای بین‌المللی نیز بارها درباره گسترش شهرک‌سازی و خشونت علیه فلسطینیان ابراز نگرانی کرده‌اند.

منبع: مهر

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برچسب ها
فلسطین سرایا القدس جهاد اسلامی اسرائیل شهرک نشینان کرانه باختری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
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پاسخ
نتانیاهو دنبال بهانه ای برای آغاز یه هجوم وحشیانه به کرانه باختری است. قبل انتخابات بهش بهانه رو ندین.
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