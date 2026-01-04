عملیات ضد صهیونیستی در مرکز کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از عملیات زیرگیری در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین عطیرت در نزدیکی شهر بیرزیت در مرکز کرانه باختری خبر داد.

رادیو ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد که یک فلسطینی، فردی (شهرک نشین صهیونیست) را در نزدیکی شهرک عطیرت با خودرو خود زیر گرفت و از این منطقه دور شد.

رسانه های عبری هم گزارش دادند که ارتش رژیم اسرائیل، محاصره شهر رام الله را آغاز کرد.

این رسانه ها از زخمی شدن یک شهرک نشین صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستی این شهروند فلسطینی خبر دادند.

به گزارش این رسانه ها، ارتش رژیم اشغالگر، تعقیب این شهروند فلسطینی را که دست به این عملیات زد، آغاز کرده است.