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هشدار حماس درباره نیت شوم اسرائیل علیه کرانه باختری

جنبش حماس تأکید کرد که تلاش‌های رژیم اشغالگر برای منزوی کردن و یهودی‌سازی قدس و تحمیل کنترل خود بر این شهر، در برابر ایستادگی و اراده ملت فلسطین و پایبندی آنها به سرزمین‌شان درهم خواهد شکست.
کد خبر: ۱۳۹۳۹۱۲
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حماس

به گزارش تابناک به نقل از المیادین،‌ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای درباره پیامدهای تصمیم رژیم صهیونیستی درباره آغاز یک عملیات نظامی گسترده در اردوگاه شعفاط و شهرک عناتا در شمال‌شرق شهر قدس اشغالی هشدار داد.

در بیانیه جنبش حماس تأکید شد: شهر اشغالی قدس و شهرک‌ها و اردوگاه‌های آن، همچنان کاملاً فلسطینی باقی خواهند ماند.

این جنبش خاطرنشان کرد: تلاش‌های رژیم اشغالگر برای منزوی کردن شهر قدس، یهودی‌سازی آن و تحمیل کنترل خود بر این شهر، در برابر ایستادگی مردم آن، اراده آنان و پایبندی‌شان به سرزمین خود درهم خواهد شکست.

مقاومت فلسطین از کشورهای جهان خواست در سطح رسمی و مردمی، برای اعمال فشار گسترده و مؤثر بر رژیم اشغالگر و توقف تجاوزات آن، اقدام کنند.

 

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tabnak.ir/005qcS
tabnak.ir/005qcS