هشدار حماس درباره نیت شوم اسرائیل علیه کرانه باختری

جنبش حماس تأکید کرد که تلاش‌های رژیم اشغالگر برای منزوی کردن و یهودی‌سازی قدس و تحمیل کنترل خود بر این شهر، در برابر ایستادگی و اراده ملت فلسطین و پایبندی آنها به سرزمین‌شان درهم خواهد شکست.

به گزارش تابناک به نقل از المیادین،‌ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیه‌ای درباره پیامدهای تصمیم رژیم صهیونیستی درباره آغاز یک عملیات نظامی گسترده در اردوگاه شعفاط و شهرک عناتا در شمال‌شرق شهر قدس اشغالی هشدار داد.

در بیانیه جنبش حماس تأکید شد: شهر اشغالی قدس و شهرک‌ها و اردوگاه‌های آن، همچنان کاملاً فلسطینی باقی خواهند ماند.

این جنبش خاطرنشان کرد: تلاش‌های رژیم اشغالگر برای منزوی کردن شهر قدس، یهودی‌سازی آن و تحمیل کنترل خود بر این شهر، در برابر ایستادگی مردم آن، اراده آنان و پایبندی‌شان به سرزمین خود درهم خواهد شکست.

مقاومت فلسطین از کشورهای جهان خواست در سطح رسمی و مردمی، برای اعمال فشار گسترده و مؤثر بر رژیم اشغالگر و توقف تجاوزات آن، اقدام کنند.