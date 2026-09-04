En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

هشدار سازمان ملل نسبت به «پاکسازی قومی» فلسطینیان

سازمان ملل متحد نسبت به پاکسازی قومیتی و کوچ اجباری فلسطینیان به عنوان جنایت‌های ضد انسانی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۰
| |
457 بازدید
غزه

به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۵ تمامی فلسطینیان ساکن سه اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری را به اجبار کوچانده و همچنان مانع بازگشت آن‌ها شدند.

در این گزارش که با عنوان «تخریب اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی در شمال کرانه باختری» منتشر شده، آمده است که ارتش، پلیس و سایر نیروهای صهیونیستی غیرنظامیان را کشته، صدها خانه را ویران کرده، به جاده‌ها و سایر زیرساخت‌ها آسیب رسانده، آب و برق را قطع کرده و از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به اردوگاه‌های جنین، نور شمس و طولکرم جلوگیری کرده‌اند.

تا اکتبر ۲۰۲۵، در نتیجه عملیات رژیم صهیونیستی، ۵۲ درصد از ساختمان‌ها در اردوگاه جنین، ۴۸ درصد در اردوگاه نور شمس و ۳۶ درصد در اردوگاه طولکرم تخریب شده یا آسیب دیده‌اند.

این گزارش تأکید می‌کند که اخراج گسترده، طولانی‌مدت و سیستماتیک بیش از ۳۳ هزار فلسطینی از اردوگاه‌های پناهندگان در جریان عملیات «دیوار آهنین» توسط رژیم صهیونیستی، نگرانی‌های جدی را در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت ایجاد می‌کند. همچنین استفاده از حملات هوایی، بولدوزرهای زرهی و انفجارهای هدفمند برای غیرقابل سکونت کردن اردوگاه‌ها، وادار کردن ساکنان آن‌ها به کوچ و جلوگیری از بازگشتشان، طبق قوانین بین‌المللی مجاز نیست و یک «مجازات دسته‌جمعی» به شمار می رود و نگرانی‌هایی را در مورد «پاکسازی قومی» ایجاد می‌کند.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: نحوه اجرای عملیات دیوار آهنین نشان می‌دهد که هدف آن کوچاندن حداکثری فلسطینیان و فراهم کردن زمینه برای شهرک‌های غیرقانونی بیشتر اسرائیل بوده است که نقض دیگری از قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.

وی افزود: «اسرائیل باید به اشغال ۵۹ ساله سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد و هرگونه تلاشی را که با هدف کوچاندن اجباری فلسطینیان بیشتر و تضعیف پیوستگی جغرافیایی دولت آینده فلسطین صورت می‌گیرد، متوقف کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان ملل فلسطین اسرائیل فلسطینیان کرانه باختری
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یورش صهیونیست‌ها به رام‌الله
حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان غزه با ادعای ترور
انتقاد آلمان و فرانسه از اظهارات وحشیانه بن‌گویر
تدارک اسرائیل برای شهرک‌سازی‌ در غزه؟
بازداشت ۷۷۵۵ فلسطینی کرانه باختری از آغاز جنگ غزه
هشدار نسبت به اخراج فلسطینیان از کرانه باختری
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
جزئیات تکان دهنده از دلار‌هایی که بازنگشتند/ بیش از ۸۵ میلیارد دلار کجاست؟  (۴۲ نظر)
رونمایی از قبض‌های جدید مخابرات/ حتی اگر تلفن‌تان قطع باشد، پول بدهید!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005qLe
tabnak.ir/005qLe