هشدار سازمان ملل نسبت به «پاکسازی قومی» فلسطینیان
به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در سال ۲۰۲۵ تمامی فلسطینیان ساکن سه اردوگاه پناهندگان در کرانه باختری را به اجبار کوچانده و همچنان مانع بازگشت آنها شدند.
در این گزارش که با عنوان «تخریب اردوگاههای پناهندگان فلسطینی در شمال کرانه باختری» منتشر شده، آمده است که ارتش، پلیس و سایر نیروهای صهیونیستی غیرنظامیان را کشته، صدها خانه را ویران کرده، به جادهها و سایر زیرساختها آسیب رسانده، آب و برق را قطع کرده و از رسیدن کمکهای بشردوستانه به اردوگاههای جنین، نور شمس و طولکرم جلوگیری کردهاند.
تا اکتبر ۲۰۲۵، در نتیجه عملیات رژیم صهیونیستی، ۵۲ درصد از ساختمانها در اردوگاه جنین، ۴۸ درصد در اردوگاه نور شمس و ۳۶ درصد در اردوگاه طولکرم تخریب شده یا آسیب دیدهاند.
این گزارش تأکید میکند که اخراج گسترده، طولانیمدت و سیستماتیک بیش از ۳۳ هزار فلسطینی از اردوگاههای پناهندگان در جریان عملیات «دیوار آهنین» توسط رژیم صهیونیستی، نگرانیهای جدی را در مورد ارتکاب جنایت علیه بشریت ایجاد میکند. همچنین استفاده از حملات هوایی، بولدوزرهای زرهی و انفجارهای هدفمند برای غیرقابل سکونت کردن اردوگاهها، وادار کردن ساکنان آنها به کوچ و جلوگیری از بازگشتشان، طبق قوانین بینالمللی مجاز نیست و یک «مجازات دستهجمعی» به شمار می رود و نگرانیهایی را در مورد «پاکسازی قومی» ایجاد میکند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: نحوه اجرای عملیات دیوار آهنین نشان میدهد که هدف آن کوچاندن حداکثری فلسطینیان و فراهم کردن زمینه برای شهرکهای غیرقانونی بیشتر اسرائیل بوده است که نقض دیگری از قوانین بینالمللی محسوب میشود.
وی افزود: «اسرائیل باید به اشغال ۵۹ ساله سرزمینهای فلسطینی پایان دهد و هرگونه تلاشی را که با هدف کوچاندن اجباری فلسطینیان بیشتر و تضعیف پیوستگی جغرافیایی دولت آینده فلسطین صورت میگیرد، متوقف کند.