پزشکیان: خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم، گفت: ایران به فرزندانی افتخار میکند که ارزشهایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگیشان معنا کردند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۱| |
415 بازدید
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: ستارخان، برای آرمانی جنگید که آن را شایسته ایران میدانست: آزادی، قانون و سربلندی ملت. ایران به چنین فرزندانی افتخار میکند؛ مردانی که ارزشهایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگیشان معنا کردند. «خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم.»
گزارش خطا