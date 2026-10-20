رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم، گفت: ایران به فرزندانی افتخار می‌کند که ارزش‌هایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگی‌شان معنا کردند.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: ستارخان، برای آرمانی جنگید که آن را شایسته ایران می‌دانست: آزادی، قانون و سربلندی ملت. ایران به چنین فرزندانی افتخار می‌کند؛ مردانی که ارزش‌هایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگی‌شان معنا کردند. «خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم.»