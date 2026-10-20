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پزشکیان: خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم، گفت: ایران به فرزندانی افتخار می‌کند که ارزش‌هایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگی‌شان معنا کردند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۱
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مسعود پزشکیان

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در صفحه کاربری خود در فضای مجازی نوشت: ستارخان، برای آرمانی جنگید که آن را شایسته ایران می‌دانست: آزادی، قانون و سربلندی ملت. ایران به چنین فرزندانی افتخار می‌کند؛ مردانی که ارزش‌هایشان را نه فقط با زبان، که با ایستادگی‌شان معنا کردند. «خاک می‌خوریم اما خاک نمی‌دهیم.»

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران جنگ ستارخان مردم ایران مقاومت
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