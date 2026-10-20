عاصم منیر وارد تهران شد

به گزارش تابناک؛ فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان امروز (سه‌شنبه) در راستای ادامه همکاری‌ها میان تهران و اسلام‌آباد و همچنین موضوعات دوجانبه و پیگیری تحولات منطقه و مذاکرات ایران - آمریکا برای گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.

گفته می‌شود عاصم منیر با وزیر امور خارجه، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد داشت.