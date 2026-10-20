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عاصم منیر وارد تهران شد

عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دقایقی پیش وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۳
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1539 بازدید
|
۸
عاصم منیر

 

به گزارش تابناک؛ فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان امروز (سه‌شنبه) در راستای ادامه همکاری‌ها میان تهران و اسلام‌آباد و همچنین موضوعات دوجانبه و پیگیری تحولات منطقه و مذاکرات ایران - آمریکا برای گفت‌وگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد. 

گفته می‌شود عاصم منیر با وزیر امور خارجه، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد داشت.

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عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان مذاکرات ایران و آمریکا
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فرمانده ارتش پاکستان به ایران می‌آید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
2
10
پاسخ
توجیه دیدار فرمانده نظامی آنها با مقام های سیاسی ما در بالاترین سطح چیست؟ آیا آنها نمی توانند برای مذاکره مقام های سیاسی خود را بفرستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
به نکته کلیدی و جالبی اشاره نمودید
ناشناس
|
Japan
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
2
5
پاسخ
هی فیلد مارشال فیلد مارشال نکنید! گروهبان منیر، دست نشانده ی‌ مستقیم امریکا. اینقدر خودتحقیر نباشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
1
3
پاسخ
نوکر بدون اختیار قمارباز هر روز میاد اینجا چرا
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
این عاصم منیر چی از جون ما میخاد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
2
پاسخ
دیروز وزیر خارجه روسیه و امروز عاصم منیر . یا داران پیام میارن که از ایران امتیاز بگیرن یا هشدار بدن با این شیوه به زودی جنگ میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
بزودی جنگ میشود بد جنگی هم میشود
بنده حدا اصل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
3
پاسخ
آقای منیر لطفا در یمن دست از برادرکشی بردارید.
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