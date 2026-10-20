عاصم منیر وارد تهران شد
عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دقایقی پیش وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۳| |
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به گزارش تابناک؛ فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان امروز (سهشنبه) در راستای ادامه همکاریها میان تهران و اسلامآباد و همچنین موضوعات دوجانبه و پیگیری تحولات منطقه و مذاکرات ایران - آمریکا برای گفتوگو با مقامات کشورمان وارد تهران شد.
گفته میشود عاصم منیر با وزیر امور خارجه، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار خواهد داشت.
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آمریکا در حال آمادهسازی برای حمله سنگین سهروزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده میشود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
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توجیه دیدار فرمانده نظامی آنها با مقام های سیاسی ما در بالاترین سطح چیست؟ آیا آنها نمی توانند برای مذاکره مقام های سیاسی خود را بفرستند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
هی فیلد مارشال فیلد مارشال نکنید! گروهبان منیر، دست نشانده ی مستقیم امریکا. اینقدر خودتحقیر نباشید
دیروز وزیر خارجه روسیه و امروز عاصم منیر . یا داران پیام میارن که از ایران امتیاز بگیرن یا هشدار بدن با این شیوه به زودی جنگ میشه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸