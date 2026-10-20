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کاهش تدریجی دمای هوای تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به وقوع رگیار و رعد و برق در شمال استان و وزش باد شدید و گرد و خاک در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات تهران از کاهش تدریجی دما طی پنج روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۶
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کاهش تدریجی دما

به گزارش تابناک؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از عصر امروز تا چهارشنبه (۲۸ تا ۲۹ مهر) در مناطق شمالی استان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها رشد ابر و رخداد رگبار باران گاهی با رعد و برق مورد انتظار است که این شرایط تا روز شنبه (۲ آبان) کماکان ادامه دارد.

همچنین از بعد از ظهر امروز تا چهارشنبه در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در مرز‌های جنوبی و غربی با احتمال گرد و خاک موقت پیش‌بینی می‌شود.

طی پنج روز آینده روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۹ مهر) کمی ابری تا نیمه ابری از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۳۰ مهر) قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

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