وزیر، تکلیف تعطیلی مدارس را روشن کرد

وزیر آموزش‌وپرورش درباره احتمال تعطیلی مدارس در آبان‌ماه توضیح داد و تأکید کرد که مدارس تا حد امکان به فعالیت حضوری خود ادامه خواهند داد.

به گزارش تابناک؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه افتتاح بزرگ‌ترین طرح میدان همدلی در استان همدان، در جمع خبرنگاران، درخصوص اخبار منتشرشده درباره احتمال تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن آموزش از اواسط آبان‌ماه اظهار کرد: آموزش حضوری مدارس به‌صراحت اعلام شده است و پیش‌داوری‌ها درباره تعطیلی مدارس درست نیست. سیاست اصلی آموزش و پرورش، استمرار فعالیت مدارس به صورت حضوری است.

وی افزود: برای شرایط احتمالی و تهدید‌هایی که ممکن است در کشور ایجاد شود دستورالعملی آماده شده که در روز‌های آینده با همکاری وزارت کشور و وزیر کشور به استانداران ابلاغ خواهد شد.

تصمیم‌گیری استانداران برای مدارس در شرایط خاص

کاظمی گفت: استانداران، بر اساس میزان تهدید‌ها و شرایط موجود در هر استان و با تصمیم‌گیری در شورای تأمین، اقدامات لازم را انجام خواهند داد و تاکید می‌کنم حتی در صورت بروز شرایط خاص در کشور نیز تعطیلی یکپارچه مدارس در سراسر کشور نخواهیم داشت.

وی با اشاره به تصمیم دولت درباره واگذاری اختیار تعطیلی مدارس به وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: کارگروهی تشکیل داده‌ایم تا شاخص‌های مربوط به تعطیلی مدارس را بررسی و بازبینی کند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدارس باید آخرین واحد‌هایی باشند که در شرایط اضطراری، فوق‌العاده و اجتناب‌ناپذیر به صورت غیرحضوری اداره شوند. تمام تلاش ما و استانداران این است که جریان آموزش به صورت حضوری استمرار داشته باشد و با اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها و سطح کشور، از تعطیلی مدارس جلوگیری شود.

ساخت ۱/۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی در شرایط جنگی

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: در یک سال گذشته، با وجود جنگ‌های تحمیلی، فعالیت‌های عمرانی حوزه آموزش متوقف نشد و حدود ۱/۵ میلیون مترمربع فضای آموزشی در همین مدت ساخته شد.

وی با اشاره به آسیب دیدن واحد‌های آموزشی در حملات آمریکا، از اقدامات انجام‌شده برای بازگشت مدارس آسیب‌دیده به چرخه آموزش خبر داد و بر نقش خیرین، مردم و بخش‌های مختلف در بازسازی و راه‌اندازی مجدد این واحد‌ها تأکید کرد.

کاظمی در ادامه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی در مدارس اشاره کرد و از برنامه ساخت و تکمیل ۱۳۵ استخر خبر داد.

منبع: همشهری آنلاین