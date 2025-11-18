En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 37
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۸۰۲
کد خبر:۱۳۴۰۸۰۲
456 بازدید
نبض خبر

روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران

استیو ‌بنن مرشد دونالد ترامپ که خیلی زود با او به اختلاف خورد در مصاحبه‌ای گفت اسرائیل از دروغ‌های ساختگی برای فشار آوردن به آمریکا و کشاندن این کشور به جنگی طولانی استفاده کرده. این استراتژیست محافظه کاران گفت: «نتانیاهو برای چه چیزی مجبور شد فشار بیاورد؟ یک دروغ کاملاً ساختگی و بی‌پرده درباره ایرانی‌ها. آن‌ها جاه‌طلبی‌های استراتژیک بیشتری داشتند و مهم نبود که ایالات متحده را به جنگی 20 یا 30 ساله می‌کشند یا نه...» اظهارات کامل بنن را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر استیو بنن دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا جنگ دوازده روزه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!
روایت مرشد ترامپ از پشت پرده آتش بس ایران و اسرائیل
استیو بنن: ریاست جمهوری ترامپ از الان به بعد چیز دیگری خواهد بود
متن استعفای مشاور امنیت ملی ترامپ
اخراج «استیو بنن»، استراتژیست ارشد ترامپ از کاخ سفید و اثرات آن بر برجام!
مشاور ترامپ به دلیل اهانت به کنگره متهم شناخته شد
ادعای مرشد ترامپ درباره رویارویی ایران و آمریکا
سخنان معنادار مرشد دونالد ترامپ درباره جنگ با ایران
مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس
پیش‌بینی استیو بنن درباره احتمال استیضاح ترامپ
ترامپ استراتژیست سابق کاخ سفید را عفو کرد
مرشد ترامپ: این سفر به اسرائیل برای رژیم چنج در ایران است!+زیرنویس
رئیس‌جمهور واقعی «استیو بنن» است نه ترامپ!
نشریه واتیکان: دولت جدید آمریکا و استیو بنن به دنبال ژئوپلتیک آخرالزمانی
کمک 330 هزار دلاری امارات به یک شرکت آمریکایی برای تخریب ایران و قطر
آلبرایت: مشاور ترامپ عاشق لنین است!
جایگزین احتمالی استیو بنن مشخص شد
نگاه ضد اسلامی مغز متفکر تیم ترامپ
این مرد مامور دوقطبی سازی در آمریکاست
ترکیه برای ما، بسیار خطرناک‌تر از ایران است / کاری شبیه به انقلاب فرانسه / هیچ گزینه نظامی برای کره شمالی وجود ندارد / جنگ بزرگ بعدی با قطر / نقش بنن در برگزیت
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟