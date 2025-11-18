نبض خبر
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
استیو بنن مرشد دونالد ترامپ که خیلی زود با او به اختلاف خورد در مصاحبهای گفت اسرائیل از دروغهای ساختگی برای فشار آوردن به آمریکا و کشاندن این کشور به جنگی طولانی استفاده کرده. این استراتژیست محافظه کاران گفت: «نتانیاهو برای چه چیزی مجبور شد فشار بیاورد؟ یک دروغ کاملاً ساختگی و بیپرده درباره ایرانیها. آنها جاهطلبیهای استراتژیک بیشتری داشتند و مهم نبود که ایالات متحده را به جنگی 20 یا 30 ساله میکشند یا نه...» اظهارات کامل بنن را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر استیو بنن دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو حمله اسرائیل به ایران حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا جنگ دوازده روزه
اخبار مرتبط