پس از آنکه علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد، ایران در مقابل مادر بمب‌ها، پدر موشک‌ها را دارد، عباس گودرزی بروجردی سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی هشدار داد: «...آنقدر در مقابل دشمن آمادگی داریم که ما هم از پدر موشک ها استفاده خواهیم کرد» و در ادامه سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کرد: «... اگر شما بمب مادر دارید، ما موشک پدر داریم...» با توجه به این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد این بار با موشکی با سر جنگی چند تنی مواجه باشیم که قدرت تخریب به شدت ویرانگری دارد. این موضع گیری‌ها را در کنار هم می‌بینید و می‌شنوید.