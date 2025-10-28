En
روسیه سوءنیتی در تحویل ندادن تجهیزات نظامی به ایران نداشته!
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!

امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی در مصاحبه با یک رسانه انگلیسی زبان درباره اجرای مدل لیبی درباره ایران گفت: «با وجود اینکه ایران سلاح هسته‌ای تولید نمی‌کند، هرگز به سرنوشت لیبی دچار نخواهد شد، زیرا لیبی نه تنها برنامه هسته‌ای خود را کنار گذاشت، بلکه برد موشک‌های متعارف خود را نیز محدود کرد.» این نماینده مجلس شورای اسلامی فاش کرد: «در ایران، ما موشک‌های بالستیک با برد تقریبی 2000 کیلومتر داریم و در حال تلاش برای تولید موشک‌های بالستیک قاره‌پیما (ICBM) با برد بسیار بیشتر از این هستیم.» این بخش از اظهارات ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.
