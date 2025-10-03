۱۱/مهر/۱۴۰۴
Friday 03 October 2025
۱۹:۰۸
فیلم
>>
سیاست
کد خبر:۱۳۳۲۱۰۴
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
03 October 2025
نبض خبر
توصیف یک اسرائیلی ایرانیالاصل از موشکهای ایران
منشه امیر سردبیر رادیو اسرائیل که در اصل متولد تهران است، اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران از نظر توان موشکی یکی از ابرقدرت های جهان به شمار میرود. او با ادعای کمک موشکی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرد به ارزیابی توان موشکی ایران پرداخت.
برچسبها:
نبض خبر
منشه امیر
ویدیو
بازدارندگی موشکی
توان موشکی ایران
ویدیوهای مرتبط
حجره پدر فرمانده شهید ایرانی
حجره پدر سرلشکر شهید عباس نیلفروشان در بازار تاریخی اصفهان را میبینید.
مسعود پزشکیان: ما داریم و گشنهایم!
مسعود پزشکیان گفت: «آنها میگویند اسنپ بک را به ما اعمال میکنند در...
پزشکیان: در دبیرستان مردود شد و سربازی رفتم
مسعود پزشکیان در هرمزگان گفت در دبیرستان یک سال مردود شدم و رفتم سربازی....
زیباکلام: اولین نفری هستم که لباس نظامی میپوشم و به جبهه میروم
صادق زیباکلام در مصاحبه با مجید واشقانی گفت: «اولین نفری هستم که لباس...
هشدار معاون سپاه قدس درباره تحرکات آمریکا
سردار ایرج مسجدی معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه درباره تحرکات آمریکا...
حضور قالیباف در خط مقدم جنگ با اسرائیل
عبدالله صفیالدین برادر شهید صفی الدین و نماینده حزب الله در تهران در...
واکنش وزیر دفاع به تحرکات هواپیماهای سوخترسان دشمن
امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع در واکنش به تحرکات هواپیماهای...
جزئیات معاهده 20 ساله راهبردی ایران و روسیه
توافقی با 47 ماده در حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانهای که...
تصویر تازه ورودی سایت «تابناک»
تصویر تازه تابلوی ورودی وب سایت خبری تحلیلی «تابناک» که توسط یکی از...
نصیحت پسر سید حسن نصرالله به دانشگاهیان ایران
سید محمد مهدی نصرالله از زبان پدرش شهید سید حسن نصرالله دانشگاهیان ایران...
اگر مردم آن موشکها را در آسمان نمیدیدند، روز سوم در خیابان بودند!
مجید واشقانی در مصاحبه با صادق زیباکلام درباره جنگ دوازده روزه گفت:...
جزئیات حمله اسرائیل به ایران به روایت تاکر کارلسون
تاکر کارلسون مجری مشهور آمریکایی جزئیاتی از حمله اسرائیل به ایران که به...
دفاع جالب مجری از هزینه میلیارد دلاری برای نیروهای نیابتی
مجید واشقانی در گفت و گو با صادق زیباکلام با طرح ادعایی درباره هزینه...
مسعود پزشکیان سراغ کولرها رفت!
مسعود پزشکیان در جلسه هرمزگان دوباره به مصرف برق زوم کرد و گفت: «دوتا...
لاریجانی: سوریه تسلیم نمیشود، طالبان هم خاک نمیدهد
علی لاریجانی در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه با لحنی صریح هشدار...
سفرای کشورهایی اروپایی اخراج میشوند؟!
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور درباره این که نمایندگان گفتند...
ویتکاف سر قرار مذاکره مستقیم با ایران نیامد!
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: «پیشنهاد مذاکره مستقیم به آمریکا دادیم...
فشار حمید رسایی برای استعفای محمدرضا عارف
حمید رسایی با اشاره به بحث دو تابعیتی بودن فرزند محمدرضا عارف معاون اول...
مردم توان خرید برنج و مرغ ندارند؛ علیه دولت جرم انگاری کنید
سلمان اسحاقی نماینده قائنات در تذکری در مجلس شورای اسلامی از عملکرد دولت...
نه چین، نه روسیه، فقط ایران میتواند منجی تمدن بشر باشد!
دیوید میلر، جامعهشناس برجسته انگلیسی، در اظهارنظری تأملبرانگیز تأکید...
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق