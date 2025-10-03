منشه امیر سردبیر رادیو اسرائیل که در اصل متولد تهران است، اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران از نظر توان موشکی یکی از ابرقدرت های جهان به شمار می‌رود. او با ادعای کمک موشکی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرد به ارزیابی توان موشکی ایران پرداخت.