حجره پدر فرمانده شهید ایرانی
کد خبر:۱۳۳۲۱۰۴
نبض خبر

توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران

منشه امیر سردبیر رادیو اسرائیل که در اصل متولد تهران است، اذعان کرد که جمهوری اسلامی ایران از نظر توان موشکی یکی از ابرقدرت های جهان به شمار می‌رود. او با ادعای کمک موشکی ایران به روسیه در جنگ با اوکراین تاکید کرد به ارزیابی توان موشکی ایران پرداخت.
برچسب‌ها:
نبض خبر منشه امیر ویدیو بازدارندگی موشکی توان موشکی ایران
