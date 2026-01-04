نبض خبر
یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم
حجتالاسلام ناصر رفیعی در برنامۀ سمت خدا: مطابق دستور قرآن امروز باید برای مقابله با دشمنان موشک تهیه کنیم و کسی حق مخالفت ندارد. استدلال رفیعی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر ناصر رفیعی توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی ویدیو
شمشیر یک نفر رو میکشته
ولی موشک تر و خشک و باهم میسوزونه
کودک و بزرگسال رو میکشه
چجور اینو میخای جواب بدی؟؟؟
مطابق قران عدالت هم باید رعایت شود، یکی حقوق نجومی و پاداش و دیگری بخور و نمیر؟
حرفش کاملا درسته
هر زمانهای شرایط خودش رو داره
کسی که بگه موشک بدعت هست، خب بگه چیکار کنیم؟ در مقابل اف۳۵ نیزه و شمشیر بسازیم و در مقابل تانک، اسب تیزرو پرورش بدیم؟؟؟
