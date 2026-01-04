En
تعداد بازدید : 3923
کد خبر:۱۳۴۹۸۵۶
9557 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

یک روحانی در تلویزیون: مطابق قرآن باید موشک تهیه کنیم

حجت‌الاسلام ناصر رفیعی در برنامۀ سمت خدا: مطابق دستور قرآن امروز باید برای مقابله با دشمنان موشک تهیه کنیم و کسی حق مخالفت ندارد. استدلال رفیعی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ناصر رفیعی توان موشکی ایران بازدارندگی موشکی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
6
11
پاسخ
چرا باید یه نفر بابت این حرفها پول بگیره؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
9
7
پاسخ
شمشیر یک نفر رو میکشته

ولی موشک تر و خشک و باهم میسوزونه

کودک و بزرگسال رو میکشه

چجور اینو میخای جواب بدی؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
12
پاسخ
مطابق قران عدالت هم باید رعایت شود، یکی حقوق نجومی و پاداش و دیگری بخور و نمیر؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
9
پاسخ
حرفش کاملا درسته
هر زمانه‌ای شرایط خودش رو داره
کسی که بگه موشک بدعت هست، خب بگه چیکار کنیم؟ در مقابل اف۳۵ نیزه و شمشیر بسازیم و در مقابل تانک، اسب تیزرو پرورش بدیم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
9
پاسخ
بمب اتم هم همینه باید ساخته بشه. دفع خطر احتمالی عقلا واجبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
3
11
پاسخ
اگه بیشتر میخوندی میفهمیدی که باید بمب اتم هم تهیه کنی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
9
پاسخ
کاملا حرفاش درسته در رابطه با موشک
ناشناس
|
Bulgaria
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
9
پاسخ
کاملا درست فرمودند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
2
10
پاسخ
تابناک صدای پخش تبلیغ که به طور ناگهانی و خودبخود اجرا می‌شود زیاد و آزار دهنده است.
رضا
|
Canada
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
7
5
پاسخ
واقعا موشک برای کجا میخوای؟
از کجای میخوای تهیه کنی؟
از همه مهمتر، از کجا پولشو میاری؟
