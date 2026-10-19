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کد خبر: ۱۳۹۹۳۸۷
بازدید: ۱۱۱۶
نظرات: ۱

عکس: گسترش اعتراضات به ایتالیا

موج اعتراضات ضدتورم و گرانی در شهرهای شمالی ایتالیا از جمله میلان به خشونت کشیده شد. در حالی که این ناآرامی‌ها با دخالت پلیس ضدشورش، شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها نفر همراه بود، نخست‌وزیر ایتالیا ضمن محکوم کردن تخریب املاک عمومی، از برگزاری نشست اضطراری کابینه برای مهار بحران خبر داد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات ایتالیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
نتیجه ای نخواهد داشت
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