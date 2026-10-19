عکس: گسترش اعتراضات به ایتالیا
موج اعتراضات ضدتورم و گرانی در شهرهای شمالی ایتالیا از جمله میلان به خشونت کشیده شد. در حالی که این ناآرامیها با دخالت پلیس ضدشورش، شلیک گاز اشکآور و بازداشت دهها نفر همراه بود، نخستوزیر ایتالیا ضمن محکوم کردن تخریب املاک عمومی، از برگزاری نشست اضطراری کابینه برای مهار بحران خبر داد.
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برچسبها:عکس بین الملل اعتراضات ایتالیا
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