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ژرژ ژسوس و یاران خواستار بازگشت رونالدو!

طبق اعلام رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور خواستار بازگشت کریستیانو رونالدو به این تیم شده اند.
کد خبر: ۱۳۹۸۱۷۲
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رونالدو

به گزارش تابناک، پدرو پروئنسا، رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، از تمایل جمعی از اعضای تیم ملی برای بازگشت کریستیانو رونالدو، کاپیتان این تیم خبر داد و تأکید کرد که فدراسیون، کادر فنی و بازیکنان امیدوارند بار دیگر از حضور او در اردوی آینده بهره‌مند شوند.

پروئنسا در گفت‌وگو با شبکه پرتغالی «آر تی پی» اظهار داشت: همه به‌صورت مشترک و جمعی خواهان بازگشت کاپیتان‌مان هستند. او همچنین از همه طرف‌ها خواست آرامش خود را حفظ کنند تا فرصت لازم برای عبور از این بحران فراهم شود.

چراغ سبز ژرژ ژسوس برای بازگشت رونالدو

رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال توضیح داد که ژرژ ژسوس، سرمربی تیم ملی برای استفاده دوباره از رونالدو آمادگی دارد؛ به شرط آنکه این بازیکن از نظر ورزشی در شرایط مناسبی قرار داشته باشد. این موضوع می‌تواند راه بازگشت فوق‌ستاره پرتغالی به تیم ملی را در هفته‌های آینده هموار کند.

پروئنسا با تأکید بر جایگاه ویژه رونالدو در تاریخ فوتبال پرتغال، خاطرنشان کرد که کاپیتان تیم ملی یکی از مهم‌ترین نمادهای فوتبال این کشور است؛ جایگاهی که حاصل عملکرد و دستاوردهای او در طول دوران بازیگری‌اش در عرصه ملی است.

او در این باره گفت: رونالدو بخشی از میراث ماست و تا زمانی که سرمربی بخواهد، همواره جایی در تیم خواهد داشت.

رئیس فدراسیون پرتغال همچنین اشاره کرد که حضور رونالدو در تیم ملی همچنان به آمادگی بدنی و شایستگی ورزشی او بستگی دارد.

پروئنسا با اشاره به اینکه رونالدو می‌توانست پس از جام جهانی به دوران ملی خود پایان دهد، گفت: این بازیکن تصمیم گرفت به فوتبال ملی ادامه دهد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده علاقه و تعهد او به تیم ملی پرتغال است.

رئیس فدراسیون درباره اختلاف میان رونالدو و ژرژ ژسوس نیز گفت: آنچه اتفاق افتاده، یک «سوءتفاهم» بوده که می‌توان با گفت‌وگو آن را برطرف کرد.

به گفته او، فدراسیون تلاش می‌کند این بحران را بدون تشدید تنش‌ها در رسانه‌ها مدیریت کند.

پروئنسا با اشاره به رابطه میان این دو نفر، ابراز اطمینان کرد که اختلاف موجود قابل حل است و می‌توان با عبور از این ماجرا، آرامش را به تیم ملی بازگرداند و زمینه حضور دوباره کاپیتان را فراهم کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال درباره پرونده انضباطی احتمالی رونالدو پس از ترک اردوی تیم ملی نیز توضیح داد: تصمیم‌گیری درباره هرگونه مجازات احتمالی بر عهده شورای انضباطی فدراسیون است. این شورا مسئول بررسی اتفاقات و اتخاذ تصمیم نهایی خواهد بود.

پروئنسا در پایان اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای اردوی آینده تیم ملی طبق روال پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد که در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، رونالدو در ماه نوامبر به جمع هم‌تیمی‌هایش بازگردد.

 

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پرتغال رونالدو کریستیانو رونالدو تیم ملی پرتغال ژرژ ژسوس
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